Градуированный боб и объемное каре: варианты стрижек для коротких вьющихся волос женщинам 60+

С возрастом все больше женщин отказываются от длинных волос в пользу коротких. Ведь за ними легче ухаживать и легче поддерживать их здоровье и сияние. Рассматриваем подходящие стрижки и прически для представительниц прекрасного пола старше 60 лет, у кого короткие волосы.

Кудряшки

Еще недавно к химической завивке наблюдалось отрицательное отношение. Сейчас ситуация изменилась. При такой процедуре используются щадящие и безопасные средства, не повреждающие локоны. Это означает, что можно обзавестись упругими симпатичными кудряшками без вреда для волос.

При наличии химической завивки сделать укладку не составит труда. Просто нанесите качественное термозащитное средство на влажные волосы, после чего просушите феном с насадкой-диффузором. Следите за тем, чтобы из фена не дул слишком обжигающе-горячий воздух.

Градуированный боб

Градуированный боб — прекрасная стрижка для обладательниц тонких и лишенных объема волос. Техника создания стрижки такова, что создаются прядки разной длины. За счет этого появляется дополнительный объем. Прическа получается пышная и очень симпатичная. Она особенно подходит женщинам с овальными, вытянутыми, прямоугольными лицами.

Можно поэкспериментировать с длиной и укладкой волос. Если хочется подкорректировать овал лица, скрыть морщинки вокруг глаз, то лучше сделать прическу на боковой пробор. По длине локоны могут достигать подбородка или быть всего пару-тройку сантиметров в длины в височной зоне, и раза в два длиннее в теменной. Челка приветствуется, если необходимо спрятать морщинки на лбу.

Бикси

Эта стрижка представляет собой сочетание двух классических стрижек — пикси и боб. Внешне напоминает рваный многослойный боб. Позволяет добиться объема даже при наличии тонких и редких волос благодаря прядкам разной длины. Считается, что бикси помогает омолодиться на несколько лет. С ее помощью не составит труда создать яркие экстравагантные образы. Творческий беспорядок на голове только делает прическу милее. Это идеальный вариант как для обладательниц вьющихся от природы волос.

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Пикси

Любительницы классических вариантов причесок могут отдать предпочтение стрижке пикси. Та прическа, пожалуй, самая легкая в уходе. Она подходит обладательницам и тонких, и густых волос, и вьющихся, и ровных и прямых.

Можно рассмотреть вариант пикси с челкой и без. Если нет желания состригать локоны до нескольких сантиметров в длину, тогда можно рассмотреть вариант удлиненной стрижки пикси. Обычно в данном случае есть челка, а также относительно длинные прядки в височных зонах.

Объемное каре

Объемное каре — прекрасное решение для тех, кому визуально нужно вытянуть лицо. Та стрижка также идеально подходит для обладательниц тонких волос. Чтобы сделать прическу еще более привлекательной, можно поэкспериментировать с укладками. Например, сделать вместо центрального боковой пробор.

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Также можно рассмотреть окрашивание. Например, с помощью балаяжа не составит труда создать на волосах естественные блики. Если у вас есть седина, то не торопитесь ее закрашивать. Вы можете сделать трендовое окрашивание, смешав темно-серые и белые локоны.

Многослойная стрижка на средние волосы

Кто сказал, что все зрелые женщины в обязательном порядке должны делать короткие и экстремально короткие стрижки? Вовсе нет. В первую очередь ориентируйтесь на индивидуальные предпочтения, на собственный стиль. Вы можете оставить волосы средней длины. Если локоны у вас тонкие, тогда рассмотрите вариант многослойной стрижки.

Это может быть каскад или лесенка. Поэкспериментируйте с окрашиванием. Можно сделать красивый переход из одного оттенка в другой. К примеру, осветлить кончики, а корни оставить темными, или наоборот.