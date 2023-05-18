Скандалы: Не только комик: выходец из Пензы Павел Воля запустил новый бизнес

Он связан с ОАЭ, а конкурировать будет с саратовским «Интэком»

На этой неделе в Саратове запланировано выступление Павла Воли — «самого известного, дерзкого и правдивого комика России». Как выяснил «БВ», Воля также является неплохим коммерсантом — так, уроженец Пензенской области участвует в запуске сети магазинов для дома «Всегазин». Ее учредители связаны с Дубаем и сетью магазинов «Галамарт». Эксперты считают, что ритейлеры будут конкурировать друг с другом, а также с саратовским «Интэком».

Шоу Павла Воли пройдет в ДК «Кристалл», цена билетов колеблется от 1800 до 8000 рублей.

— Дерзко, остро, без границ. Феминизм, дети, образование, долги, нефть, веганы, измены, зависть, женщины, мода, импотенция, дауншифтеры, смысл жизни и как опрыскивать смородину против клещей и жужелиц. И об этом только в первые 10 минут концерта, — рекламируют концерт организаторы.

Между тем юморист не только активно шутит, но и занимается бизнесом. С 2007 года он числится в качестве ИП, занимаясь творческой деятельностью в области искусства и организации развлечений.

С 2018-го года ему принадлежит ООО «Где шоу» (услуги по бронированию), однако выручка там нулевая. Лучше дела идут у ООО «Воля Веар», заработавшего в прошлом году 17,5 млн рублей при убытке в 66 тыс. рублей.

Эта компания представляет бренд одежды Volya Wear. На сайте марки отмечен лишь один действующий шоурум в московском ТЦ «Метрополис», хотя ранее действовал бутик и в питерском ТЦ. Он закрылся в 2021 году.

Впрочем, из северной столицы Павел Воля не ушел: вместе с супругой Ляйсан Утяшевой он участвует в запуске сети магазинов «Всёгазин».

Ассортимент представлен товарами для дома и дачи, а также для детей и праздников. Судя по сайту, ритейлер готов осваивать не только Питер и Москву, но и регионы, причем пока исключительно Поволжья — точки продаж появятся в Казани, Нижнем Новгороде и Самаре.

Интересно, что при этом Павел Воля и его супруга не являются владельцами бизнеса. Хотя в линейке товаров для спорта есть несколько позиций от Ляйсан Утяшевой: знаменитая гимнастка использует свое имя для продажи гантелей, фитнес-резинок и ковриков для йоги гламурного розового цвета.

Монетизация популярности известных блогеров и артистов — не новость в российском маркетинге. А для нового ритейлера она может стать решающей, тем более, что супруги уже «давно транслируют публичный образ милой идеальной семьи».

— На просто магазин «всё для всех» покупатели вряд ли обратили бы внимание — здесь нет оригинальных вещей, чего-то, что нельзя найти на маркетплейсе. А когда это детище обожаемой многими известной пары — совсем другое дело. В самую широкую целевую аудиторию по возрасту от 20 до 60 они попадают на 100% по узнаваемости. И, конечно, у них хорошая большая аудитория в соцсетях и обширное медийное присутствие, — отмечает эксперт РБК Ольга Штейнберг, экс PR-директор Fashion Consulting Group и Moda HSE, автор Telegram-канала «Fashion прокачка».

Любопытство же представляют владельцы «Всёгазина». «БВ» выяснил, что, судя по сайту, им является ООО «Всегазин», зарегистрированное в Москве в октябре прошлого года. Основной вид деятельности — розничная торговля в специализированных магазинах, сотрудников пока 0 человек.

Учредителем числится жительница Подмосковья Ирина Пухова. Она же с 2021 года руководит и до мая 2022 года значилась в соучредителях (всего 1%) ООО «Виалактея», связанного с холдинговой деятельностью. Основным же учредителем является Interbridge DMCC из ОАЭ.

Судя по ее сайту — это госкомпания,уже 20 лет занимающаяся «расширением потоков торговли сырьевыми товарами через Дубай». В том числе — с использованием механизмов свободной экономической зоны, сотрудничающей с более чем 22 тыс. компаний.

Холдинг «Виалактея» в России в свою очередь объединяет семь компаний, также связанных с офф-лайн и он-лайн торговлей товарами для дома. Их все объединяет резкий рост выручки и прибыли в 2022 году — речь идет о сотнях и тысячах процентов.

Это ООО «Скай импорт», от имени которого действует агрегатор товаров магазин By shop (выручка за 2022 год резко выросла до 8,7 млрд рублей). А также «Константа торг», владеющая торговой платформой «Гала-центр», выручка также резко выросла с 1,3 до 30,1 млрд рублей.

Также «Виалактея» учредила ООО «Галастор» — компания владеет сетью магазинов (более 500) «Галамарт», который есть и в Саратове. Выручка компании выросла с 78 млн рублей в 2021 году до 16,3 млрд рублей в 2022 году. Интересно, что эксперты РБК называют именно «Галамарт» основным конкурентом «Всёгазина». Получается, что конкурировать ритейлеры будут в рамках одного холдинга.

Еще несколько компаний также связаны с онлайн торговлей — ООО «Торгснаб сервис» (рост выручки до 8,5 млрд рублей), «Би Уай Ворлд» (199,1 млн рублей), ООО «Трейдмарк» (134,2 млн рублей), а также компания-консультант «Финтех Стандарт» (255,9 млн рублей).

Не исключено, что рост выручки связан с ситуацией на рынке: многие иностранные бренды товаров для дома покинули Россию и на этом фоне компании с учредителем из богатого Дубая решили активизироваться. И «Всёгазин», продвигаемый Павлом Волей, не исключение. На этом фоне реальным конкурентам — Fix Price и саратовскому ритейлеру ОО (по франшизе — 287 магазинов) может прийтись действительно тяжело.

Справка «БВ». Павел Воля родился 14 марта 1979 в семье Алексея и Тамары Воля, заводских рабочих из Пензы. В школе он начал играть в КВН, продолжив в пензенском педуниверситете, где стал капитаном команды «Валеон Дассон». Там он познакомился с Тимуром Керимовым (Родригезом) и будущим сценаристом Comedy Club Леонидом Школьником. После окончания вуза Воля переехал в Москву, сначала подрабатывая на стройке, а затем пробившись в радиоведущие и сценаристы шоу Игоря Угольникова. Новые знакомства обеспечили ему участие в свежесозданном Камеди, дав старт его карьере на ТВ. Сейчас Павел Воля выступает как телеведущий, а также гастролирует с концертами, снимается в рекламе и кино, а также пишет музыку. Его услуги ведущего на мероприятиях стартуют от 50 тыс. у.е, за концерт он получает 3-4 млн рублей, за работу на ТВ — от 1 млн рублей за выход. Ранее журнал Forbes в России оценивал ежегодный заработок Павла Воли в 160 млн рублей (третье место среди юмористов).

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”