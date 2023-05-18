 

Вирусолог призвал жителей Москвы не бояться карантина из-за птичьего гриппа

18.05.2023, 21:00, Новости дня
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В 12 районах российской столицы из-за птичьего гриппа объявили карантин. Многие горожане задаются вопросом, стоит ли переживать по данному поводу.

Глава Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук Денис Колбасов сообщил, что поводов для тревоги нет. Данные меры необходимы для соблюдения закона о действующих ветеринарных правилах.

“Вопрос не столько в опасности инфекции, а в действующих ветеринарных правилах, которые требуют принятия соответствующих мер при выявлении птичьего гриппа”, — цитирует профессора телеканал “360”.

Колбасов отметил, что в первую очередь птичий грипп представляет угрозу для промышленного птицеводства. Для Москвы это несвойственно. Представители Роспотребнадзора компетентны в оценивании опасности вируса для жителей. При необходимости население будет проинформировано.

Таким образом можно сделать вывод, что речь идет о выполнении формальных требований законодательства. Как правило, новые подвиды гриппа заносятся в Россию из других стран.


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