Sony разработала геймпад для PS5 для людей с ограниченными возможностями

Компания Sony опубликовала информацию о новом геймпаде для PlayStation 5. Access-контроллер – это устройство со сменными компонентами, которое позволяет геймерам настраивать его в соответствии со своими потребностями.

К консоли можно подключить до 2 контроллеров Access, они позволяют геймерам переназначать кнопки, изменять чувствительность стиков, менять мертвые зоны и положение. Специальные порты дают возможность подключать дополнительные джойстики, переключатели или кнопки.

Sony создала контроллер Access в сотрудничестве с экспертами по доступности и геймерами с ограниченными возможностями. Цель проекта – устранить барьеры и обеспечить более комфортный игровой процесс для всех владельцев PS 5. Цена Access-контроллера и дата выхода пока не объявлены.