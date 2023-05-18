Мнение: Ловкий способ незаметно поднять пенсионный возраст

Для Европы настают тяжёлые времена. Читатели из Чехии пишут, что местное правительство запускает огромную финансовую реформу, чтобы понизить уровень жизни населения. В принципе, чешских политиков можно понять — русофобия обходится довольно дорого, надо где-то брать ресурсы на продолжение вражды с Россией. Но простым чехам от этого не легче.

Цитирую из письма, которое, в свою очередь ссылается на вот эту статью из чешского СМИ:

Уже само слово «austerity» говорит за себя — в словаре Мериам Вебстер это «принудительная или экстремальная экономия, особенно в национальном масштабе». Что особенно неприятно, речь идёт о продолжении падения: в последние годы становилось всё хуже и хуже, а теперь власти официально признают, что пояса затянули всё ещё недостаточно.

Увеличение НДС и отмена льгот помогут собрать «по крайней мере 70 миллиардов крон», это примерно 260 миллиардов рублей.

Уровень зарплаты, после которого ты считаешься «богатым», и тебя щипают налогами особенно сильно, снизят до 5000 евро. После выплаты налогов из них на руках будут оставаться 2500 евро, что в Чехии не так уж и много.

Отменят льготы на неработающих жен, если ребенку более трёх лет. Страховку на здоровье увеличат. Введут дополнительный налог на работников, уберут льготы для студентов.

Насчет еды, уверениям что цены на еду пойдут вниз, слабо верю — цены очень сильно выросли, и не просто так. То же самое со стоимостью жилья. Не только аренда, но и коммунальные услуги сильно подорожали. Тут хитрая система: цены замораживают на время, а потом скачком повышают, всего цена может вырасти в 2,5 раза. Но цена растёт не у всех одновременно, а индивидуально, по мере окончания текущих контрактов – наверное, чтобы вместе на улицу не вышли.

Налоги на недвижимость увеличивают, больнее всего придётся стариками, живущим в своих домах. Кстати, Католическая церковь сейчас строит и скупает доходные дома. Интересная организация – в церковь тут мало кто ходит, но она владеет очень многим.

Ловко придумали с пенсионным возрастом — его вообще не устанавливают, а будут объявлять индивидуально, когда человеку исполнится 50 лет. Наверное, тоже, чтобы на улицы не вышли.

Минимальную пенсию собираются повысить до 20% от средней зарплаты. Это конечно здорово. Минимальная пенсия сейчас 3470 крон (147 евро), при этом за квартиру в Праге общей площадью в 25 метров начисляется коммуналка в 3000 крон плюс отопление и электричество — ещё 3500 крон, то есть вдвое больше, чем минимальная пенсия. А ведь это своя квартира. Тем, кто снимает, надо дополнительно к этому отдать ещё тысяч 12 крон на аренду. Я давно удивляюсь, как тут старики живут – и неудивительно что в последний год всё больше топят шинами.

Насчет здравоохранения тоже не обольщайтесь. Но это отдельная тема.

Вот интересно отчего бы это все?

Отчего это всё — понятно, причин несколько, и все давно известны. Во-первых, за русофобию, равно как и за дружбу с США, надо платить. Надо отказываться от дешёвого газа, надо тратиться на поставку вооружений проамериканским боевикам, надо угнетать свою экономику санкциями.

Во-вторых, неизбежной катастрофой заканчивается переход от здорового капитализма к политике «напечатаем побольше крон, а там хоть трава не расти». Запад залил деньгами кризис 2008-2009 и решил, что сломал систему, что теперь ему всё можно. Мне это напоминает логику третьеклассника, укравшего у мамы кредитку, и вообразившего, будто теперь у него есть бесконечный источник чипсов и игрушек.

В-третьих, Чехия является частью Евросоюза, а в Евросоюзе страдают все — из кого-то тянут деньги, кого-то душат. Конкретно Чехию душат — нечестной конкуренцией со стороны крупных экономик ЕС и зелёными запретами, уничтожающими местный бизнес.

Однако при всём при этом, оцените красоту политической мысли местных властей! Пенсионный возраст им приходится повышать, так как на закупку оружия для Киева нужны деньги. Однако он и сейчас уже составляет примерно 65 лет, а чтобы выполнить требования США, нужно поднимать его ещё хотя бы лет на 5. Индивидуальные пенсионные планы — отличное успокоительное. Вот Томашу исполнилось 50 лет, он пришёл в Пенсионный фонд и узнал, что на пенсию выйдет только в 72 года. Тут бы и идти протестовать… но не с кем. Так как Йозефу 52 года, и период острой злобы для него уже позади, а Мартину — 48 лет, и для него момент гнева ещё не настал.

А ведь можно сделать ещё хитрее. Дескать, да уважаемый пан, вы двигаетесь по индивидуальному плану, от лица всей экономики Чехии выражаю вам спасибо за ваш труд. Пока что мы можем вам сказать, что в 60 лет вы на пенсию не выйдете, выйдете немного позже. Когда именно? Ну, пока неизвестно, зависит от многих факторов. Приходите к нам через пару лет — тогда, может быть, мы сможем вам что-то более конкретное сообщить.