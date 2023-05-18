Выбираем джинсы с завышенной талией по типу телосложения: «яблоку» подойдут расклешенные, а «бриллианту» – прямые

Джинсы с завышенной талией — одежда, которая никогда не выходит из моды. Стильно, конечно, такие брюки будут выглядеть и в 2023 г. Однако, чтобы образ смотрелся модно и привлекательно, джинсы с высокой талией нужно правильно сочетать с верхом. Кроме того, выбирать такие брюки нужно по типу телосложения.

“Песочные часы”

Если ваши бюст и бедра имеют одинаковый или почти одинаковый объем при узкой талии, ваша фигура относится к типу «песочные часы». Джинсы с высокой талией для такой фигуры, по мнению стилистов, подходят отлично. Брюки такого покроя красиво облегают бедра и подчеркивают талию. Кроме того, такие джинсы визуально увеличивают длину ног.

Девушкам с фигурой “песочные часы” рекомендуется выбирать не слишком облегающие, но и не особенно свободные джинсы с завышенной талией. В данном случае идеально подойдет золотая середина.

Грушевидная фигура

При грушевидной фигуре верх смотрится гораздо более узким, чем низ. Ягодицы у девушек с такой внешностью обычно достаточно объемные. Джинсы с завышенной талией для грушевидной фигуры также подходят очень хорошо. С их помощью пропорции визуально можно приблизить к песочным часам. Такие брюки, помимо всего прочего, способны сглаживать выпуклости в области живота.

Девушкам с грушевидной фигурой стоит выбирать топы, подчеркивающие верхнюю часть фигуры. Это отвлечет внимание от слишком объемных бедер.

Миниатюрные девушки

Для миниатюрной девушки джинсы с высокой талией также могут стать отличным выбором. Брюки такого покроя сделают фигуру зрительно более высокой. Поднимая талию, такие джинсы создают иллюзию длинных ног, и соответственно, высокого роста. По мнению стилистов, для миниатюрных девушек лучше всего подходят джинсы с завышенной талией прямого покроя. Сочетать брюки в этом случае стоит с туфлями на высоком каблуке или платформе.

Ромбовидная фигура

У девушек с ромбовидной фигурой плечи и бедра узкие, а средняя часть — широкая. Джинсы с высокой талией в этом случае также подходят идеально. Такие брюки сбалансируют ромбовидную фигуру и сделают ее визуально более гармоничной. Джинсы такого покроя подчеркивают талию, делая ее более заметной. В результате фигура визуально становится более близкой к песочным часам.

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Девушкам с ромбовидной фигурой рекомендуется приобретать джинсы с очень высокой талией из достаточно эластичной ткани. Брюки в этом случае должны хорошо облегать фигуру. В нижней части штанины джинсов не должны быть слишком сильно заужены. Прямой силуэт на ромбовидной фигуре будет смотреться гораздо лучше. В комплекте с джинсами девушкам ромбовидного телосложения стоит носить свободные топы с кимоно внизу для балансировки области живота.

Прямоугольная фигура

Для девушек с прямоугольной фигурой джинсы с завышенной талией должны буквально стать основным предметом гардероба. Такие брюки сделают угловатую фигуру гораздо более женственной. В данном случае также рекомендуется выбирать облегающие джинсы, четко создающие линию талии.

С формой штанин обладательницам прямоугольной фигуры разрешается экспериментировать. Но лучше всего в этом случае подходят расклешенные джинсы или широкие прямые. Топы девушкам с такой фигурой стоит выбирать облегающие, подчеркивающие изгибы тела. Лучше всего с джинсами с высокой талией на девушках с прямоугольной фигурой смотрятся джинсовые же укороченные топы.

Фигура «яблоко»

Идеально джинсы с завышенной талией подходят и девушкам с фигурой типа «яблоко». В данном случае брюки подчеркнут бедра и визуально замаскируют живот. В результате фигура будет смотреться более привлекательно и женственно.

Джинсы обладательницам фигуры «яблоко» рекомендуется выбирать прямые или расклешенные. Это поможет сбалансировать пропорции тела и визуально удлинить ноги. Верх обладательнице фигуры «яблоко» больше всего подойдет струящийся или свободный.