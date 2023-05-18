Этим летом в моде будут все оттенки синего от бледно-голубого до кобальтового: с какими цветами их можно сочетать

Синий цвет ассоциируется с надежностью, спокойствием. С ним можно создавать эффектные офисно-деловые, а также повседневные луки. Правда, могут возникнуть сложности, с какими цветами сочетать синие вещи, чтобы получить гармоничный ансамбль. Вдохновляемся идеями образов.

С оранжевым или желтым

На лето создавайте яркие образы с помощью комбинации оранжевых и синих (или голубых) вещей. Эти два цвета прекрасно дополняют друг друга. Самое простое решение — это надеть любимые синие джинсы и ярко-оранжевую кофту.

Можно поступить и по-другому. Если у вас вся одежда в оттенках синего, подберите к ней оранжевые аксессуары. К примеру, сумочку и обувь. Кстати, вместо оранжевого вы также можете использовать желтый цвет.

С фиолетовым

Для создания благородных, гламурных, роскошных образов используйте комбинацию из синего и фиолетового цветов. Предстоящим летом такой микс будет в моде. Создавайте утонченные и изысканные луки, составляя комплекты из джинсов и фиолетовых или сиреневых блуз с воланами, рюшами и оборками. Неплохая идея — сочетать голубую рубашку из денима с фиолетовыми брюками палаццо.

С розовым

Для создания нежных и романтичных образов используйте беспроигрышную комбинацию, а именно микс голубого и розового цветов. Пастельные нежные оттенки прекрасно гармонируют между собой и как будто дополняют друг друга. Образ с одеждой таких цветов получается скромным, изящным и очень милым и трогательным.

Розово-голубые наряды идут как молодым девушкам, так и зрелым женщинам. Это универсальная формула, которую точно стоит взять на вооружение.

С белым

Лето ассоциируется с морем, а море ассоциируется с белым и синим цветом. Вот почему данная комбинация в одежде является абсолютно беспроигрышной.

Кстати, сейчас в моде изделия с принтами в морскую полоску.

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С зеленым или бирюзовым

В этом году летом в моде не только синий, но также и зеленый цвет. Оба относятся к холодным тонам, поэтому хорошо сочетаются друг с другом. Лучше отдавать предпочтение ярким и насыщенным оттенкам синего и зеленого, если нужно презентовать лук в повседневном стиле. Если же рассматривается контекст офисно-делового стиля или романтичного образа, тогда правильным решением будет отдать предпочтение пастельным оттенкам.

Присмотритесь к одежде с принтами в цветах синего и зеленого или бирюзового. Например, такие шорты вы можете сочетать с однотонным топом зеленого или синего цвета.

С красным

Если нужен яркий и экстравагантный образ, тогда можете смело сочетать синий с красным. Например, хорошо смотрится красная юбка и синяя куртка. Можете добавить третий цвет, но он должен быть нейтральным. К примеру, белый.

Вы также можете отдать предпочтение одежде в нежно-голубых оттенках и сделать яркие акценты в виде аксессуаров красного цвета. К примеру, сумочки и шляпы.

Монохромный образ

Если вы не уверены, что можете подобрать красивые сочетания синего с другими оттенками, тогда выберите самый безопасный вариант: создайте монохромный лук. Для этого включите в наряд вещи разных оттенков синего: от бледно-голубого до темно-синего.