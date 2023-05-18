 

Скандалы: «На улице все равно лучше не появляться»

18.05.2023, 19:45, Разное
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Военкомы в Одессе начали трижды брать взятки с бегущих от мобилизации

Знаменитая украинская коррупция давно разъела систему военных комиссариатов Незалежной. Особо прославился военный комиссар Одессы Евгений Борисов, сколотивший на взятках и продаже «белых билетов» состояние в 7 млн евро и купивший несколько коттеджей в Европе. Однако покупка отсрочки  совсем не гарантирует, что с повесткой к вам не придут. 

Правоохранительные органы Украины объявили охоту на военкомов-взяточников, предлагающих призывникам поддельные справки о непригодности к службе. Однако то ли «охотники» плохие, то ли военкомы матерые, но под следствие попадают единицы. Тот же одесский военком Борисов до сих пор на свободе,  он отделался лишь отстранением от должности.

В Полтавской области начальник районного ТЦК за взятку обещал избежать призыва по мобилизации. Стоила услуга прилично — 50 000 гривен ( 108 000 рублей ). А во Львовской области сотрудники военкомата за несколько тысяч долларов помогали с оформлением военнообязанным документов о временной непригодности к службе по состоянию здоровья, которые предоставляют право беспрепятственного выезда за пределы Украины.

В Ровенской области к кормушке подключилась даже местная полиция в виде участкового. Полицейский просил 500 долларов (39 990 рублей ) у местного жителя за отсрочку от мобилизации. Его задержали после получения взятки мечеными купюрами.

Не отстают от полицейских и врачи: в столице Незалежной в коррупции заподозрили заместителя начальника Центральной ВВК, предлагающего уклониться от службы за 5000 долларов (399 900), а это цена недорогого автомобиля. Дома и на работе силовики обнаружили у него наличные на сумму более чем на 5 млн грн (почти 11 миллионов рублей). И случаев таких очень много, но уголовными делами заканчиваются единицы. Зачастую со взяточников берут «откат» и на этом дело заканчивается.

Пока наверху миллионами гребут коррупционные деньги, простых украинских парней с улиц и дворов кучами загребают на фронт. Лютые облавы стали нормой в Одессе. Причем купленные за бешеные деньги справки уже не спасают. «Можно дать патрулю или группе взятку и они даже оставят вас в покое, — рассказывает «МК» женщина из района Привоза, — Но никто не гарантирует, что вас не повяжут за углом их коллеги, ведь план-то нужно выполнять. А ещё деньги у вас могут просто отобрать, и всё равно скрутить и отправить в окоп. Самое эффективное средство, которое ещё никто не отменял — это не показываться им на глаза и вообще сидеть дома.

— А как обстоят дела с коррупцией в самих военкоматах?

— Этого никто не афиширует в открытую, но все подкупаются. И военные, и врачи. Правда, если начальство ТЦК поменяется, всё начнётся заново. Но это если не повезёт. Поднимут старые документы и будут заново вызывать.

У меня есть знакомые, которые давали взятки и дважды, и трижды. Опять же, освобождение от службы или отсрочка влияют только на то, что повестка не придёт тебе адресно, но на улице если поймают, смотреть не будут, есть у тебя «корочки» или нет.

Иногда несчастных призывников помогает спасти не взятка, а просыпающаяся в обществе гражданская инициатива. В селах и деревнях, где жители сплочённые и давно знают друг друга, приезжим военкомам приходится не просто. Мужчин из их цепких лап буквально вырывают. «У нас парня скрутили, он уже на земле лежал, — рассказала «МК» жительница Николаевской области, — Собрались, женщины, родственники, старики, с трудом отбили, выдрали уже прямо из машины».

— Часто удаётся так отбивать людей?

Между тем, конфликты с военкомами иногда заканчиваются плачевно для них самих же: сотрудников могут избить и даже травмировать. Такие случаи происходят в Незалежной всё чаще.

Владимир Михайлов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”


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