 

В Москве в рамках масштабных инвестпроектов построят 11 школ и 8 садов

18.05.2023, 19:42, Новости дня
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Система образования в российской столице развивается семимильными шагами. В городе не только модернизируются здания школ и дошкольных учреждений, но и открываются новые учебные объекты. К примеру, в рамках масштабных инвестиционных проектов в Москве построят 11 школ и восемь детских садов.

Дошкольные учреждения будут возведены в районах Бирюлево Восточное, Раменки, Аэропорт, Очаково-Матвеевское, Даниловский, Ховрино, Молжаниновский, а также в поселении Сосенском. О строительстве восьми детских садов в рамках инвестпроектов рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что застройщики получили в аренду около 5,2 гектара земли в разных районах города для возведения дошкольных образовательных учреждений, суммарно способных принять 1,7 тысячи детей. По его словам, работы сегодня находятся на различных стадиях: где-то начинается проектирование, а где-то уже завершается строительство.

К слову, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче застройщикам 22 гектаров земли для возведения в рамках масштабных инвестпроектов 19 объектов образования. В столице также должны появиться 11 школ и образовательных комплексов. Более подробно об этом рассказал министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

“Например, на 1-й Сестрорецкой улице появится учреждение с бассейном, которое рассчитано на 350 детей, на пересечении Минской улицы с Киевским направлением Московской железной дороги — детский сад для 150 воспитанников, а на 6-й Радиальной улице — для 140”, — уточнил чиновник.

На 6-й Радиальной улице также будет построена школа, а на проспекте Андропова появится образовательный комплекс. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кстати, для реализации масштабных инвестиционных проектов получить землю в аренду на сроком пять лет с 2016 года могут производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения и другие организации. Власти предоставляют застройщикам земля для развития столичной инфраструктуры и экономики.


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