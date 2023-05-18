Эксперт объяснил популярность новостроек в России

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18.05.2023, 19:42, Новости дня
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Спрос на жилье в новостройках в России растет за счет льготной ипотеки. Популярность новых квартир объяснил глава агентства недвижимости “Дорогая, я дома” Алексей Лякин.

По словам специалиста, пока дополнительные меры поддержки застройщикам не нужны, поскольку существующие работают достаточно эффективно. В частности, Лякин отметил влияние на спрос новостроек программ льготной ипотеки.

Специалист считает, что клиент, выбирающий между квартирой в доме 70-х годов постройки за десять миллионов рублей и новой квартирой такой же площади, но за 12 млн рублей с льготной ипотекой, как правило, выбирает второй вариант. Он отметил, что ипотека на первичном рынке фактически в два раза дешевле, чем на вторичном рынке, что существенно влияет на размер ипотечного платежа.

Помимо ипотеки, Лякин связал рост спроса на новостройки с адаптацией населения к ситуации в стране после окончания пандемии к актуальному экономическому климату в стране. По прогнозам эксперта, новостройки будут дорожать из-за изменения курса рубля к доллару, в связи с чем спрос на вторичное жилье будет расти.


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