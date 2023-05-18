«Я боялся проиграть Горинову»

– сказал правозащитник Михаил Кригер после оглашения приговора суда: 7 лет колонии общего режима.

2-й Западный окружной военный суд нвынес приговор Михаилу Кригеру сразу после выступления защиты в прениях и последнего слова подсудимого. 7 лет общего режима — это сумма двух эпизодов по части 2 статьи 205.2 — «оправдание терроризма» (по 5,6 года в приговоре, 6 лет требовало гособвинение) и 3 года по части 2 статьи 280 — «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Адвокат Михаил Бирюков комментирует:

— Необходимо учитывать, что прокурор просила 9 лет строгого режима. Суд дал 7 лет общего режима и переквалифицировал действия, инкриминируемые Михаилу Кригеру, а именно «разжигание ненависти к социальной группе ФСБ». Вместо этой статьи появилась 280-я, часть вторая: «Призывы к экстремизму». Где и как увидел суд призывы к экстремизму, мы не можем сейчас сказать, так как слышали только резолютивную часть решения суда. А в полном виде мы получим приговор в пятницу утром, и я готов буду комментировать полный текст.

Нельзя это трактовать так, что обвинение «недоказуемое» и «рассыпалось».

Но радует, что суд принял нашу аргументацию о том, что нет такой социальной группы «сотрудники ФСБ» и, по крайней мере, нет «разжигания ненависти» к этим сотрудникам в текстах Михаила Кригера.

Мы будем смотреть мотивацию суда, и мы ждем, что прокуратура может выступить со своей жалобой, считая, что ее позиция обоснована и не учтена судом, но мы готовы побороться с жалобой, такое право у прокуратуры есть — внести протест в апелляционную инстанцию.

По крайней мере, это не девять лет и не строгий режим. Будем подавать на апелляцию, знакомиться с протоколом судебного заседания, с аудио- и текстовой записью, внесет свои замечания и Михаил Кригер — и будем бороться дальше, потому что мы считаем приговор необоснованным, обвинение незаконным и несправедливым, будем обжаловать во всех инстанциях.

— Известно ли, почему сегодня у Михаила появился шрам на затылке?

— Да, он объяснил, что, когда его вчера привезли с судебного заседания, он поскользнулся в камере, нет оснований ему не верить, потому что мы, естественно, всегда просим о каких-либо ЧП сообщать нам, чтобы мы могли написать жалобы и прислать ОНК, у нас нет оснований считать, что были какие-то противозаконные действия.

Наталия Савоськина

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