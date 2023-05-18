Google заставит пользователей смотреть полуминутную рекламу на YouTube

Компания YouTube Brandcast объявила на мероприятии о запуске нового формата рекламного видео для телевизоров Smart TV, состоящего из 30-секундных реклам без пропусков. Об этом сообщило издание The Verge.

Сообщается, что новая реклама будет показываться вместо двух 15-секундных рекламных роликов подряд. Нововведение будет работать на смарт-телевизорах в приложении YouTube. Отмечается, что YouTube Premium защитит пользователей от подобной рекламы

YouTube также собирается показывать баннерную рекламу при остановке ролика на паузу. Нажав кнопку “отклонить”, такую рекламу можно будет пропустить.

Оба нововведения пока не были представлены официально.