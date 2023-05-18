 

Google заставит пользователей смотреть полуминутную рекламу на YouTube

18.05.2023, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания YouTube Brandcast объявила на мероприятии о запуске нового формата рекламного видео для телевизоров Smart TV, состоящего из 30-секундных реклам без пропусков. Об этом сообщило издание The Verge.

Сообщается, что новая реклама будет показываться вместо двух 15-секундных рекламных роликов подряд. Нововведение будет работать на смарт-телевизорах в приложении YouTube. Отмечается, что YouTube Premium защитит пользователей от подобной рекламы

YouTube также собирается показывать баннерную рекламу при остановке ролика на паузу. Нажав кнопку “отклонить”, такую рекламу можно будет пропустить.

Оба нововведения пока не были представлены официально.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.22 / Антитела после прививки от COVID-19 передаются через грудное молоко

11.09.22 / Журналист Гавра извинился перед Пригожиным за распространение недостоверных сведений

30.01.22 / “У меня каждый раз депрессия”: Решетова летит в Москву за сыном

02.09.22 / Мнение: Почему Россия большая, а европейские страны маленькие

10.02.22 / Киевский журналист Лесев: Путин дал Порошенко волчий билет

19.02.23 / Пенсионная реформа обрушила рейтинг Макрона до трёхлетнего минимума

13.09.22 / В земной коре нашли неизвестный источник кислорода

12.03.23 / Стиль Old Money – свежий весенний тренд в нарядах: в чем его особенности и как вписать в свой образ

08.12.21 / Мнениe: Каким будет мир после Google

01.12.22 / Путин отметил вклад “Росатома” в укрепление обороноспособности страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика