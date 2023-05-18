 

«Купи кебаб в последний раз»: в предвыборном штабе Эрдогана появились российские политтехнологи

18.05.2023, 19:13, Разное
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Предвыборный штаб действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, баллотирующегося на второй срок, пополнился российскими политтехнологами. Перед вторым туром выборов вновь прибывшие специалисты применили проверенные временем технологии из отечественных президентских кампаний.

Во многих районах Анкары, Стамбула и других городов Турции стали распространяться плакаты, демонизирующие оппонента Эрдогана. Постеры с изображением Кемаля Кылычдароглу призывают турок бежать скорее в магазин за продуктами. В случае его избрания еда должна вскоре закончиться и в стране начнется массовый голод — «Купи кебаб в последний раз» — гласит каждое изображение кандидата. 

Кроме этого турецкие жители стали находить в своих почтовых ящиках газету «Не дай Аллах!». Почти каждый ее номер посвящен связям Кемаля Кылычдароглу с коммунистами и лично Геннадием Зюгановым. Анонимные статьи пугают простых избирателей приездом главного российского большевика. Сообщается, что будто бы он собирается занять пост премьер-министра и развернуть в Турции масштабную волну зюгановских репрессий, чтобы взять реванш за поражение 1996 года на выборах президента России.

«Мы делаем свое дело ради того, чтобы Кылычдароглу не стал президентом. Турецкая демократия не имеет права проиграть», — сообщил на условиях анонимности сотрудник предвыборного штаба Эрдогана Анатолий Ч. с коробкой из-под ксерокса, встреченный корреспондентом «Панорамы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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