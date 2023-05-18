Мнение: Израильский метод, алиментный фонд и универсальная поддержка многодетных семей

1. В комментариях указали ещё на один способ решения демографического вопроса (повышения рождаемости до уровня воспроизводства населения), который, если верить городским легендам, применяется в Израиле (ссылка):



На самом деле есть работающее решение даже безо всяких новых технологий.

Существует вполне конкретная весьма развитая страна с коэффициентом фертильности больше двух, Израиль, это решается посредством по сути профессионализации родительства как социального института. Там есть вполне конкретная группа, оформленная как религиозная секта, но это не важно, чисто внешняя специфика, которой в случае рождения ребенка государство выплачивает ежемесячно сумму сравнимую с двумя средними зарплатами по стране, то есть для них это в буквальном смысле работа, детей у них в среднем 6-7, при этом в этой социальной группе остается в среднем только треть, остальные ее покидают, чисто социоинженерное решение, без новых технологий. Немного непривычное, но напомню, лет 150 назад в 99% случаев ребенок учился чему либо только в своей семье, всеобщее образование осуществляемое профессионалами казалось бы нелепостью.

Лично я по ряду причин сомневаюсь в том, что это работает вообще, и в том, что это работает конкретно в Израиле. Однако исследования израильской демографии, которое не было бы явно ангажировано в ту или иную сторону, я ещё не видел, так что с вынесением окончательного вердикта пока что подожду.

2. В России о применении «израильского» подхода пока что вести речи не приходится. У нас решают другие проблемы (ссылка):



Создание в России специального государственного фонда сделает взыскание алиментов эффективнее. Об этом в докладе о деятельности за 2022 год заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

По словам омбудсмена, внесенные в 2021 году изменения в порядок взыскания алиментов и ужесточение уголовной и административной ответственности для неплательщиков алиментов позволили сократить число неоконченных исполнительных производств. Их количество снизилось на 11,3 тысячи, до 771,2 тысячи дел. В 2022 году сумма взысканных платежей составила 47,6 миллиарда рублей, на 14,7 миллиарда больше показателей прошлого года.

При этом количество жалоб на неуплату алиментов выросло на 26 процентов год к году. Большая часть обращений связана с тем, что должники не предоставили данные о своих реальных доходах.

Меланхолично замечу, что нормальный частный бизнес решал бы подобные проблемы иначе. Он сначала платил бы условные «алименты» из своих средств, а потом уже сам взыскивал бы их с должников — вместе с пенями и тому подобным. Было бы технологичнее, выгоднее и, главное, на порядок комфортнее для «клиентов». 48 млрд рублей за год… ну, господа, для масштабов экономики России это на уровне статистической погрешности.

3. В любом случае, государство уделяет демографической политике в России много внимания. Вот, например (ссылка):

В правительство России направили проект федерального закона, который устанавливает единый для всех регионов статус многодетной семьи и условия для получения ими мер государственной поддержки. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что ранее законопроекты о едином статусе многодетных не находили поддержки правительства и Минтруда.

Замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семенова заявила, что ведомство согласно конкретизировать понятие «многодетная семья». Зампред Госдумы Анна Кузнецова отметила, что единый статус позволит многодетным семьям получать базовый перечень мер поддержки вне зависимости от региона проживания.