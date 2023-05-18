Она нужна не только для экстравагантного макияжа: неожиданные лайфхаки с белой подводкой

Белый карандаш для глаз чаще всего просто без дела лежит в косметичке, потому что кроме того, чтобы подвести нижнюю часть века, уголок глаза или добавить экстравагантности макияжу, мы, собственно, ни о чем больше не знаем. А на самом деле белый карандаш может многое.

Выделите брови

Белый карандаш отлично подчеркивает линию бровей. Нанесите легкую белую линию на внешний уголок надбровной дуги прямо под бровью и растушуйте кисточкой для макияжа. Высветление работает как лифтинг, подчеркивает линию бровей и делает глаза больше, распахивая взгляд. Также белый карандаш поможет освежить взгляд, если у вас под рукой нет привычных средств. Подведите подводкой ватерлинию и уголки бровей, чтобы придать взгляду свежесть и немного омолодить лицо.

Подкорректируйте губы

Кто бы мог подумать, что такие контрастные средства, как белая подводка для глаз и красная помада, могут творить настоящие чудеса, когда вы сочетаете их вместе. Белая линия, нанесенная на арку Купидона, помогает подчеркнуть контур, добавить объема и придать губкам визуальную форму бантика, которую так любят многие девушки.

Белый карандаш поможет сделать тонкие губы более полными. Да и выделить на губах любимую яркую помаду будет не грех. Тем более нужно сделать всего пару штрихов. Нанесите тонкую линию на верхнюю часть губ в районе изгиба и совсем немного – в уголках. Линия не должна быть четкой, слегка растушуйте ее либо постарайтесь сделать как можно более тонкую линию.

Карандашом красим перед нанесением цвета, никак не наоборот, иначе разнесете пигмент по всему лицу, сами не заметите.

Визажисты советуют также наносить белую подводку на центр верхней и нижней губы, чтобы визуально придать объем. Но в этом случае белый цвет нужно наносить поверх помады или блеска, смешиваем его с пигментом в самой пухлой части губ. Только не переусердствуйте.

Нанесите под тени

Еще один лайфхак связан с нанесением теней для век. Мы используем тени различного тона, чтобы сделать взгляд более выразительным и распахнутым. Но с тенями сложно работать по ряду причин: слабый пигмент, низкая стойкость, банальное неумение правильно наложить оттенки на веко. Даже если вычеркнуть последний пункт, первые два являются серьезной проблемой в макияже. Но белый карандаш придет на помощь.

Белый цвет всегда используется в качестве грунтовки, и в макияже это тоже не редкость. Только об этом знают лишь профессионалы и немногие любители. В белом цвете – сила.

Начать макияж глаз нужно с достаточно толстого слоя средства на верхнем веке. Используйте кисть для растушевки, нигде не должно быть четких линий. Белая основа готова. Теперь накладывайте цветные тени так, как вам нужно, у пигмента есть основа, за которую он может зацепиться и тем самым продержаться гораздо дольше. Кроме того, цвет будет значительно ярче.

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Маскируйте недостатки

У высыпаний есть своя, особенная “логика”, они появляются аккурат перед важным мероприятием, когда нужно выглядеть сногсшибательно. И макияж, конечно, при их наличии смотрится не так впечатляюще, как планировалось.

Белый карандаш поможет замаскировать проблему и даже затонировать шрам или красное пятно. Консилер, к сожалению, не всегда четко выполняет свою работу, и белый цвет является хорошей альтернативой. Кроме того, белый работает как грунтовка, как было упомянуто выше, а значит, не даст тональному крему растечься и собраться вокруг высыпания. Согласитесь, зрелище не самое приятное.

Белая подводка должна сопровождать вас на все мероприятия, ею очень легко быстро подправить дефект. Просто нанесите немного на кожу в проблемном месте и слегка растушуйте. Сверху можно слегка припудрить. На все уйдет не больше двух минут, а результат будет держаться весь день.

Скорректируйте форму носа и лица

Коррекция контуров лица всегда была в приоритете при нанесении макияжа, и этот тренд не собирается сбавлять обороты, уж очень сильны у нас представления об идеальном лице. Да и социальные сети навязывают идеалы, от которых никуда не скрыться.

Среди прочего особенно популярна визуальная коррекция носа, и сделать ее можно в том числе с помощью белого карандаша. Для этого проведите прямую широкую линию посередине носа, а на конце добавьте маленькую точку. Все плавно растушуйте, чтобы не были видны четкие линии. Сверху можно добавить немного пудры или тонального крема. Завершить парой капель глиттера для сияния.

Визажисты говорят, что белый цвет всегда используется для придания яркости и сияния лицу. Он отлично отражает свет и выделяет определенные точки на лице, притягивая взгляд к нужным чертам. Кстати, нос не единственное, что можно подкорректировать с помощью белого цвета. Финальными штрихами могут стать белые линии по нижним частям скул, от внутренней части к внешней. Не забываем растушевать. Получаем архитектуру лица. Особенно лайфхак пригодится обладательницам круглого, полного лица. Чем толще будет линия, тем благороднее будет выглядеть лицо.