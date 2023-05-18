Модные вариации стрижки боб, не требующей ухода, для женщин старше 55: что выбрать из трендов лета

Боб является одной из самых популярных стрижек, которая отличается красотой, оригинальностью и практичностью. Она не требует особого ухода, укладка занимает минимальное количество времени. Плюс ко всему, она является моделирующей и омолаживающей. Вот несколько идей для женщин старше 55, среди которых вы можете выбрать самую привлекательную для себя.

Классический боб

Очень сдержанная, стильная и эффектная прическа для дам всех возрастов. Ее преимуществом является то, что она превосходно смотрится на волосах разного типа, в том числе и очень тонких. Срез может быть ровным и с удлинением к лицу.

Французский

Красивая, стильная и эффектная прическа, которая также является омолаживающей. Длина волос небольшая, челка также может быть укороченной или достигать бровей, все зависит от вашего вкуса и предпочтения. Отлично смотрится как на ровных, так и на вьющихся волосах.

Перевернутый

Особенностью того боба является то, что объем создается при помощи укороченных волос на затылочной зоне. Передние пряди у лица удлиненные, в концепции стрижки может присутствовать челка любой формы.

Короткий многослойный

Очень красивая прическа, которая идеально подойдет представительнице прекрасного пола за 55. Благодаря уникальной технике стрижки, даже самые тонкие волосы выглядят более объемными. Челку можно сделать любой длины и формы, подойдет ровная, челка-шторка или асимметричная.

Короткий асимметричный

Креативный и экстравагантный вариант с разными по длине волосами на боковых зонах. Челка удлиненная, разделенная боковым пробором. Прическа имеет преимущество в том, что подходит для тонких волос, является моделирующей и омолаживающей, отлично стилизуется.

Кудрявый

Если вы являетесь счастливой обладательницей кудрявых волос, этот вариант ваш. Стрижка смотрится просто восхитительно, она молодит и корректирует форму лица, выглядит живо и кокетливо. Вам не придется долго стоять у зеркала, чтобы сделать укладку. Достаточно просто высушить волосы, и прическа готова.

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Волнистый

Не менее привлекательно смотрится волнистый боб. Это стильная и экстравагантная прическа, которая максимально проста в уходе, отлично моделирует форму лица и является омолаживающей. Вам также не понадобится много времени на укладку, после мытья каждая прядь займет свое законное место и будет держаться весь день.

Лохматый с челкой

Отличный вариант для обладательниц тонких волос. Прическа смотрится живо и динамично, она креативна и не потребует от вас много времени и усилий на укладку. Помойте голову, нанесите на волосы стайлинговое средство и при помощи пальцев слегка приподнимите шевелюру вверх. Прическа готова.

Средней длины

Если вы не готовы расставаться с длиной, от вас этого и не требуется. Остановите свой выбор на стрижке боб на средние волосы, и это будет очень правильное решение. Прическа смотрится великолепно с челкой и без, седина ее только украшает, поэтому вы можете оставить ее незакрашенной.

Длинный боб

Тем, кто любит длинные волосы, также не о чем беспокоиться. В стрижке боб предусмотрена и эта длина. Сделайте срез ровным или отдайте предпочтение удлинению к лицу. Идеально подойдет челка-шторка, ровная, с боковым или прямым пробором, асимметричная.