Скандалы: Семью Эрдогана сопровождали скандалы: от смертельного ДТП до сомнительных миллионов

Кто составляет «семейный тыл» президента Турции

Остается уже менее двух недель до намеченных на 14 мая президентских и парламентских выборов в Турции. Реджеп Тайип Эрдоган сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые могут положить конец его правлению. Опросы предсказывают рекордную явку избирателей в этом году и напряженную борьбу между нынешним президентом и главным кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. А пока мы решили вспомнить о сильных и слабых местах «семейного тыла» Эрдогана.

Через несколько лет Реджеп Тайип Эрдоган будет отмечать «золотую свадьбу» со своей женой Эмине.

Первая леди Турции в прошлом сама принимала активное участие в национальной политике. Именно Эмине Эрдоган оказалась среди тех, кто положил начало эпохе, проложившей путь для активного участия женщин в политике Турции.

Она с юности активно участвовала в общественной деятельности и стала одной из основателей «Ассоциации женщин-идеалисток», внимательно следила за мероприятиями, организованными Национальным турецким студенческим союзом и Женским фондом науки и культуры. Тогда-то Эмине Гюльбаран и познакомилась с Реджепом Тайипом Эрдоганом и в 1978 году вышла за него замуж.

Она основала женское движение, которое способствовало успеху исламской Партии благоденствия на выборах 1994 года. И после того, как ее муж был избран мэром Стамбула, жена Эрдогана принимала участие в различных социальных проектах. В частности, она инициировала традицию «столов ифтара» (вечернего разговения во время священного месяца Рамадан), за которыми встречались представители разных слоев населения – как бедные, так и богатые. Эту традицию до сих пор продолжает стамбульская мэрия от Партии справедливости и развития.

Вместе с женами губернаторов из всех турецких провинций жена президента возглавила кампанию по улучшению условий жизни женщин, пожилых людей, ветеранов и семей погибших военнослужащих. Эмине Эрдоган начала общенациональную кампанию по решению проблемы девочек, которым их семьи не разрешали ходить в школу. И сыграла активную роль в противодействии детским бракам, четко заявив, что «принудительные детские браки явно неприемлемы ни при каких условиях».

Гуманитарную активность жена Эрдогана проявляет и на внешнеполитическом направлении. Так, после израильских ударов по сектору Газа в 2009 году она принимала у себя жен западных и арабских лидеров и призывала весь мир «остановить войну». А в 2010-м Эмине Эрдоган посетила в Пакистане пострадавшие от наводнения районы, внеся значительный вклад в кампанию по сбору средств для оказания помощи жертвам природного бедствия.

Не обошлось и без скандалов. Так, летом 2020 года суд постановил заблокировать доступ к веб-страницам, на которых изображена Эмине Эрдоган с сумочкой Hermès стоимостью 50 000 долларов.

У президента Турции и его жены четверо детей: два сына (Ахмет Бурак и Неджметтин Билал), и две дочери (Эсра и Сюмейе).

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Старший сын – 43-летний бизнесмен Ахмет Бурак. С его именем связана трагическая история. В 1998 году 64-летняя турецкая певица классической музыки Севим Танюрек была сбита на пешеходном переходе автомобилем, которым управлял сын тогдашнего мэра Стамбула Ахмет Бурак, который, как сообщается, не имел водительских прав и скрылся с места происшествия.

Женщина с тяжелой черепно-мозговой травмой была доставлена больницу, но через пять дней после несчастного случая она умерла. Прокурор требовал для виновника трагедии тюремный срок сначала в 3-20 месяцев, увеличенный до 2-5 лет после смерти пострадавшей, но Эрдоган-младший был признан невиновным и оправдан, поскольку суд постановил, что лишь Танюрек была ответственной за то, что ее сбили.

После несчастного случая с Танюрек сын Эрдогана покинул Турцию, чтобы изучать экономику в Лондоне.

В 2006 году Ахмет Бурак Эрдоган купил судоходную компанию Bumerz, а в 2007-м стал соучредителем судоходной компании MB Denizcilik. В 2013 году интернет-ресурс Ynetnews сообщим, что одно из судов компании несколько раз совершало рейсы между турецкими и израильскими портами, несмотря на плохие отношения между двумя странами, и что в турецком парламенте оппозиционные депутаты спрашивали Эрдогана, освобожден ли его сын от торговое эмбарго против Израиля и этична ли его деятельность.

Впрочем, в то время действительно никакого официального торгового эмбарго не существовало, за исключением продажи оружия.

Другой сын турецкого президента, 42-летний Билал Эрдоган, пользуется поддержкой среди чиновников правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и ее молодежного крыла. В прошлом году младший Эрдоган появился с отцом в Тегеране на саммите с участием иранского президента Эбрахима Раиси и российского лидера Владимира Путина, а также сопровождал своего отца с официальным визитом в Узбекистан.

Билал жил в США, где окончил Индианский университет в Блумингтоне со степенью бакалавра политологии и экономики, а затем получил степень магистра в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете в 2004 году. После окончания учебы он некоторое время работал стажером во Всемирном банке.

А по возвращению в Турцию в 2006 году начал свою деловую жизнь. Эрдоган является одним из трех равноправных акционеров морской транспортной корпорации.

Билал Эрдоган подвергался обвинениям в коррупции во время коррупционного скандала в Турции в 2013 году. Тогда разгорелась жаркая полемика после публикации на YouTube аудиозаписей, в которых, как сообщается, было слышно, как Эрдоган якобы говорит своему сыну Билалу о том, что необходимо срочно скрыть десятки миллионов долларов. Эрдоган утверждал, что эти записи были смонтированы его политическими противниками.

Позже СМИ сообщали, что Билал оказался под следствием в Италии по обвинению в отмывании денег. Прокуратура Болоньи возбудила дело в его отношении после того, как один из турецких диссидентов заявил, что сын президент якобы перевез в Италию крупные суммы денег для «отмывания». Со своей стороны Эрдоган-младший заявил, что приехал в Италию с женой и детьми исключительно для того, чтобы возобновить обучение в докторантуре в Болонском кампусе Американского университета Джона Хопкинса, которое он начал в 2007 году.

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Дочь турецкого президента Эсра замужем за бывшим министром финансов и казначейства Бератом Албайраком. На их свадьбе, сыгранной в 2004 году, среди гостей церемонии были премьеры Румынии, Греции, король Иордании Абдалла II, президент Пакистана Первез Мушарраф, министр иностранных дел Абдулла Гюль и спикер Великого национального собрания Бюлент Арынч.

Эсра является членом правления ряда фондов, созданных под руководством ее отца Реджепа Тайипа Эрдогана. Она участвовала в волонтерской кампании для людей с ограниченными возможностями, и обучала грамотности девочек-инвалидов.

А ее мужа Берата Албайрака считают одним из авторов новой экономической модели Турции. Он возглавил министерство финансов в середине 2018 года после нескольких лет работы на посту министра энергетики. К моменту его шокирующей отставки два года спустя золотовалютные резервы центрального банка и доверие к нему были истощены, а лира потеряла почти половину своей стоимости. При этом, как пишет The Economist, инсайдеры говорят, что в министерстве финансов по-прежнему работают союзники Албайрака, а нынешний глава турецкого Минфина Нуреддин Небати считается его близким другом. При нем страна возобновила политику Албайрака по снижению ставок, чтобы стимулировать экономический рост, одновременно продавая иностранные резервы для поддержки лиры.

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Младшая дочь Эрдогана – Сюмейе – родилась в 1985 году. Лет десять назад она была одним из главных советников своего отца, который в то время был премьер-министром. Училась в Соединенных Штатах и Великобритании, занималась бизнесом.

В 2010 году она начала работать консультантом в Партии справедливости и развития (ПСР), отвечая мониторинг международных отношений и их отражение в мировой прессе. В этой должности она участвовала во многих международных поездках.

Как и ее брат Билал, Сюмейе оказалась фигуранткой раскручивавшегося оппозицией «коррупционного скандала» в декабре 2013 года. В частности, из появившихся тогда аудиозаписей делались выводы, что она вместе со своим братом Билалом будто бы переводила деньги из их домов в разные места по указанию их отца.

Самой же большой «звездой» в семье Эрдогана, пожалуй, можно считать мужа Сюмейе: Сельчук Байрактар – технический директор оборонной компании Baykar и лицо турецкой программы беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на популярность даже среди сторонников оппозиции, Байрактар до сих пор держался подальше от политики, пишет The Economist. Однако не стоит забывать, что компания по производству одноименных с президентским зятем беспилотников, например, в июне прошлого года предложила в дар украинской армии три единицы TB2. И как отмечало тогда издание Euractiv, эта поставка вряд ли могла состояться без одобрения Эрдогана.

Андрей Яшлавский

Оригинал материала: “Московский комсомолец”