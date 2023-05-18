 

Роспотребнадзор: Риска заразиться птичьим гриппом у москвичей нет

18.05.2023, 18:25, Новости дня
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В ведомстве заявили, что рисков для жизни и здоровья москвичей нет. Ситуация по зоонозным инфекциям находится под контролем, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В столице меры против птичьего гриппа носят профилактический характер, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Он уточнил, что ограничения касаются в основном сельскохозяйственной птицы, которая в Москве практически не разводится.

“Отказываться от птицы в магазинах тоже нет смысла, на птицефабриках крайне высокий уровень контроля за качеством продукции, поэтому вся птица, которая попадает на прилавки магазинов, безопасна”, – цитирует Бурмистрова Агентство городских новостей “Москва”.

Эксперт напомнил, что птичий грипп не передается от человека к человеку. Он рекомендовал не трогать птиц на улице и не приносить больных особей домой.

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 мая ввел карантин в нескольких районах на юге и юго-востоке.


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