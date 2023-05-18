Характеристики в рамочку на стену повешу

В Екатеринбурге проходит третье заседание по делу Евгения Ройзмана*, которому грозит до трех лет колонии. Гособвинение запросило для политика штраф.

Сегодня в первой части судебного заседания под председательством судьи Николая Тараненко выслушали показания оставшихся свидетелей и изучили дополнительные материалы.

Свидетель обвинения Юрий Кантемиров, военный пенсионер, заявил, что с Евгением Ройзманом лично не знаком, но знает о нем со времен популярности фонда «Город без наркотиков», чью деятельность Кантемиров одобрял. Свидетель не подписан на канал Ройзмана*, но так как «интересуется жизнью страны», просматривал ролики, которые есть в свободном доступе. О чем шла речь конкретно в том ролике, сюжет которого лег в основу обвинения, Кантемиров объяснить не смог, «что-то про страну, про церкви негатив. Мне не понравилось».

— О чем негатив? — задумался свидетель. — О государстве, о президенте, дословно не могу сказать. Про вооруженные силы конкретно не помню.

— Отслеживаете ли ход проведения СВО, ваше отношение? — спрашивает прокурор.

— Считаю, что правильно делают. Я сам воевал в Афганистане. А оценка Ройзмана дискредитирует ВС.

И снова никакой конкретики. Важно, что после просмотра видеоролика Ройзмана отношение к российским вооруженным силам у Кантемирова не изменилось.

Следующим должен был выступить некий Новиков, свидетель от обвинения, но он в суд не явился. Прокурор ходатайствовала о зачитывании его показаний, данных на предварительном следствии. Судья отказал.



Нюта Федермессер выступает в суде. Фото: Владислав Постников

После Кантемирова в зал зашла Анна Федермессер, учредитель фонда помощи «Вера». Она сказала, что хочет рассказать, как они познакомились с Ройзманом.

— Только не надо весь жизненный путь вспоминать, — сразу же сказал судья.

Федермессер с Ройзманом познакомила Лиза Глинка.

— Он пришел и сказал, что хочет открыть хоспис в Екатеринбурге, вспоминает Анна. — Удивительно. Обычно если люди из бизнеса берутся помогать, то они участвуют только в вопросе денег. А здесь было упрямство такое, он за всем следил, контролировал. В Екатеринбурге паллиативная помощь развивалась благодаря Ройзману. И сегодня паллиативная помощь взрослым представлена только хосписом Ройзмана.

Федермессер заявила, что масса социальных вопросов решались при поддержке Ройзмана, и он никогда не опускал руки, стучал во все двери. В последние годы было много писем от родителей детей со СМА.

— Стал мэром, думала, будет дистанция и охлаждение отношений, — продолжает Анна. — Пришла к нему, а в кабинете мэра все заставлено гуманитарной помощью, колясками инвалидными. И все подписано: для кого и от кого. Говорит: «Простите, здесь в кабинете негде сесть, пообщаемся в коридоре». На премии РБК нервничала, вдруг Женя сзади постучал по плечу, дал маленькую серебряную черепаху в руку и сказал: «Не нервничай и не спеши». Всю жизнь с собой ношу в кошельке. Женя — человек неравнодушный, с абсолютной уверенностью, что всегда можно помочь. На таких людях держится страна, на таких людях строится наше будущее, милосердие всегда превалирует.

В зале ей не разрешили остаться, ни переписка с Ройзманом, ни книга, упомянутая в процессе выступления, суду не понадобились. Остаться в зале Федермессер не разрешили, объяснив, что и так тесно.



Евгений Ройзман возле суда. Фото: Владислав Постников

Далее выступил Дмитрий Бахтерев, отец «смайлика» Миши Бахтерева, на укол которому Ройзман помог собрать деньги.

— Этот человек подарил жизнь моему ребенку, — сказал Дмитрий. — Через месяц после рождения сына мы узнали о смертельном диагнозе СМА, во всех госструктурах в помощи нам отказали, в фондах тоже. Мы решили собирать деньги сами. А потом мне неожиданно позвонил Ройзман и сказал, что поможет. В свой день рождения он предложил в качестве подарка для него отправлять денежные переводы для Миши. 31 декабря мы закрыли сбор на сумму 160 млн рублей, Михаилу провели необходимое лечение. При публичной огласке в СМИ был решен вопрос о лечении детей со СМА на государственном уровне, заслуга Ройзмана в этом огромная. Сейчас он делает большую работу по открытию реабилитационного центра.

Свидетели от защиты выступают по характеризующим обстоятельствам.

Адвокат попросил приобщить к материалам дела запрос в Министерство обороны РФ, являются ли знаки Z, V и О символами СВО, ему ответили, что данные знаки не имеют отношение к СВО. Защитник также передает на изучение суду лингвистическое заключение, справку с работы о зарплате Ройзмана, справку о том, что подсудимый пишет диссертацию, бытовую характеристику.

На исследование суду передают характеристики от разных научных сотрудников, деятелей культуры, журналистов и благотворителей. Всего около 30 имен, среди них Алла Пугачева, Наина Ельцина, Николай Коляда, Вениамин Смехов и многие другие. Дмитрий Муратов, главред «Новой газеты» и нобелевский лауреат, приехавший поддержать Евгения Ройзмана, пошутил, что «некролог уже написан», Ройзман пообещал распечатать высказывания из характеристик и повесить дома в рамочки.



Евгений Ройзман и Дмитрий Муратов возле суда. Фото: Владислав Постников

В суде объявили перерыв на 15 минут.

— Это не Ройзман должен нам помогать, а мы ему, — пояснил в перерыве в коридоре суда Дмитрий Муратов. — Вот что называется солидарностью и сопротивлением тем мракобесным обстоятельствам, в которые нас пытаются погрузить.

После перерыва прокурор раскритиковала лингвистическую экспертизу, назвав технические недочеты, и возразила по поводу приобщения ее к делу. Возразила и против характеристик: «Многое не имеет отношение к рассматриваемому в судебном заседании». Адвокатский запрос о значении символов Z, V и О также не был приобщен. Судья отклонил часть характеристик в защиту Евгения Ройзмана с формулировкой: «Составлена не процессуально и не исследуется». В результате судья удовлетворил ходатайство защиты частично.

Характеристика Пугачевой, вызвавшая легкий ажиотаж в зале суда, судом тоже не будет исследоваться, так как содержит внепроцессуальное обращение.

В частности, Пугачева написала следующее:

«Уважаемый Суд!

Я надеюсь, что дальновидность, неподкупность и независимость судебных органов еще не потеряна окончательно в нашем многострадальном обществе, и вы, несомненно, следите за сегодняшней ситуацией в нашей стране.

Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе.

Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживаться, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры.

Будущее нашей Родины за такими людьми, как Ройзман Е.В., живущими интересами жителей не только своего региона, но и интересами жителей всей страны. Да! Защищает, как может, как велит его душа настоящего патриота.

Да! Ройзман Е.В., прямолинеен в своих суждениях. Может, и стоило бы ему сгладить свою риторику, но вряд ли это решается тюрьмой. Скорее всего, это решается выводами из сложившейся ситуации и тревогой за судьбу своих прекрасных детей. Кстати сказать, плохой человек не смог бы вырастить и воспитать таких чудесных детей.

Я, как и многие люди России, наблюдала за тем, как Ройзман Е.В. боролся с наркоторговцами и спасал людей от наркозависимости.

Ройзман Е.В. был основателем нескольких музеев, в частности, знаменитого музея «Невьянская икона». А созданный им замечательный Музей наивного искусства он подарил Екатеринбургу.

Я поддерживала Евгения во время выборов мэра и ни разу в нем не разочаровалась.

Весь Екатеринбург знает, что в городе был мэр, который никогда не брал взяток, к которому мог попасть на прием каждый житель города и каждому он пытался помочь.

Я знаю, Ройзмана Е.В. лично, человек он неравнодушный, и все его поступки и дела продиктованы любовью к людям и любовью к Родине.

Прошу вас учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу.

Ваша Алла Пугачева».

При возобновлении заседания адвокат попросил выслушать лингвиста-эксперта Анну Плотникову, но судья отказал.

Ройзман отказался от дачи показаний. В расчет возьмут его показания, данные на предварительном этапе следствия.

Около минуты занял допрос о личных данных. У Евгения на иждивении двое детей. Есть машина в кредите, платеж 70 тыс. в месяц. Судья объявил перерыв до 14.30.

— Мне сказать даже нечего, все всё видели, — сказал в перерыве Евгений Ройзман. — Когда зачитывали ходатайства и характеристики, это как стихи читали. Мне это очень приятно. И то, что наш университет занял такую позицию. Неожиданными были характеристики Пугачевой, Смехова и университета. Меня это ко многому обязывает. Читал Пугачеву, чуть не заплакал в конце. Я ко всему готов, люди боятся. Я член союза писателей, но нет характеристики от Союза писателей и Союза художников.

Политику грозит до трех лет лишения свободы по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Эпизод связан со стримом на YouTube. В нем Ройзман, по версии следствия, дискредитировал и критиковал Вооруженные силы РФ, проводящие СВО.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

P.S.

После перерыва гособовинение запросило приговорить Ройзмана к штрафу 260 тысяч рублей и до вступления приговора в силу оставить подсудимому ту же меру пресечения (запрет определенных действий), вернуть ему изъятый iPhone, а фонд Ройзмана — изъятый ноутбук, при этом жёсткий диск — уничтожить.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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