Мнение: Суд над Ройзманом
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Что происходит? Внесенному властями в в реестр «иноагентов» Евгению Ройзману грозило до трех лет колонии свободы по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).
Но обвинение смилостивилось и робко попросило суд не отправлять подсудимого в колонию, а оштрафовать.
Напомню, Ройзмана обвинили в том, что он, «желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации и дискредитировать их использование», провел стрим на своем ютуб-канале.
Подробности можно посмотреть здесь:
Дожили. Прокуратура просит штраф по откровенно сфабрикованному уголовному делу, и это уже выглядит победой здравого смысла.
Что случилось-то? Инициаторы уголовного преследования Ройзмана испугались всенародной поддержки Ройзмана?
Даже Алла Пугачева публично выступила в поддержку подсудимого. Прислала в суд письмо.
Дословно:
«Уважаемый Суд!
Я надеюсь, что дальновидность, неподкупность и независимость судебных органов еще не потеряна окончательно в нашем многострадальном обществе, и вы, несомненно, следите за сегодняшней ситуацией в нашей стране.
Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе.
Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживаться, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры.
Будущее нашей Родины за такими людьми, как Ройзман Е.В., живущими интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны. Да! Защищает, как может, как велит его душа настоящего патриота.
Да! Ройзман Е.В., прямолинеен в своих суждениях. Может, и стоило бы ему сгладить свою риторику, но вряд ли это решается тюрьмой. Скорее всего, это решается выводами из сложившейся ситуации и тревогой за судьбу своих прекрасных детей. Кстати сказать, плохой человек не смог бы вырастить и воспитать таких чудесных детей.
Я, как и многие люди России, наблюдала за тем, как Ройзман Е.В. боролся с наркоторговцами и спасал людей от наркозависимости.
Ройзман Е.В. был основателем нескольких музеев, в частности, знаменитого музея «Невьянская икона». А созданный им замечательный Музей наивного искусства он подарил Екатеринбургу.
Я поддерживала Евгения во время выборов мэра и ни разу в нем не разочаровалась.
Весь Екатеринбург знает, что в городе был мэр, который никогда не брал взяток, к которому мог попасть на прием каждый житель города и каждому он пытался помочь.
Я знаю, Ройзмана Е.В. лично, человек он неравнодушный, и все его поступки и дела продиктованы любовью к людям и любовью к Родине.
Прошу вас учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу.
Ваша Алла Пугачева».
Суд не стал приобщать обращение Пугачевой к материалам уголовного дела, но выводы, думаю, сделал.
На снимках: Евгений Ройзман в суде
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов на судебном процессе над Ройзманом
Евгений Ройзман в перерыве судебного заседания
Фотографии отсюда
PS Дмитрий Муратов о суде над Евгением Ройзманом
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Источник: Ирек Муртазин
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