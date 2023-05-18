Мнение: Суд над Ройзманом

Что происходит? Внесенному властями в в реестр «иноагентов» Евгению Ройзману грозило до трех лет колонии свободы по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ).

Но обвинение смилостивилось и робко попросило суд не отправлять подсудимого в колонию, а оштрафовать.

Напомню, Ройзмана обвинили в том, что он, «желая подорвать авторитет Вооруженных Сил Российской Федерации и дискредитировать их использование», провел стрим на своем ютуб-канале.

Подробности можно посмотреть здесь:

Дожили. Прокуратура просит штраф по откровенно сфабрикованному уголовному делу, и это уже выглядит победой здравого смысла.

Что случилось-то? Инициаторы уголовного преследования Ройзмана испугались всенародной поддержки Ройзмана?

Даже Алла Пугачева публично выступила в поддержку подсудимого. Прислала в суд письмо.

Дословно:

«Уважаемый Суд!

Я надеюсь, что дальновидность, неподкупность и независимость судебных органов еще не потеряна окончательно в нашем многострадальном обществе, и вы, несомненно, следите за сегодняшней ситуацией в нашей стране.

Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича и оставить его на свободе.

Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживаться, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры.

Будущее нашей Родины за такими людьми, как Ройзман Е.В., живущими интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны. Да! Защищает, как может, как велит его душа настоящего патриота.

Да! Ройзман Е.В., прямолинеен в своих суждениях. Может, и стоило бы ему сгладить свою риторику, но вряд ли это решается тюрьмой. Скорее всего, это решается выводами из сложившейся ситуации и тревогой за судьбу своих прекрасных детей. Кстати сказать, плохой человек не смог бы вырастить и воспитать таких чудесных детей.

Я, как и многие люди России, наблюдала за тем, как Ройзман Е.В. боролся с наркоторговцами и спасал людей от наркозависимости.

Ройзман Е.В. был основателем нескольких музеев, в частности, знаменитого музея «Невьянская икона». А созданный им замечательный Музей наивного искусства он подарил Екатеринбургу.

Я поддерживала Евгения во время выборов мэра и ни разу в нем не разочаровалась.

Весь Екатеринбург знает, что в городе был мэр, который никогда не брал взяток, к которому мог попасть на прием каждый житель города и каждому он пытался помочь.

Я знаю, Ройзмана Е.В. лично, человек он неравнодушный, и все его поступки и дела продиктованы любовью к людям и любовью к Родине.

Прошу вас учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу.

Ваша Алла Пугачева».

Суд не стал приобщать обращение Пугачевой к материалам уголовного дела, но выводы, думаю, сделал.

На снимках: Евгений Ройзман в суде

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов на судебном процессе над Ройзманом

Евгений Ройзман в перерыве судебного заседания

Фотографии отсюда

PS Дмитрий Муратов о суде над Евгением Ройзманом

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