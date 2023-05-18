 

В России Caviar начал прием предварительных заказов на iPhone 15 Pro

18.05.2023, 18:03, Разное
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Caviar, российская компания, которая специализируется на изготовлении смартфонов и технологических аксессуаров на заказ из материалов люкс класса, уже открыла предварительные заказы на iPhone 15 Pro и Pro Max. Эти модели будут доступны только осенью 2023 года.

Компания Caviar заявляет, что предлагает своим клиентам шанс “одними из первых получить новейшие смартфоны Apple”, а также возможность выбрать дизайн, который подходит именно им.

iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro будут доступны в четырех цветах: золотом, темно-красном, черном и серебряном. Цены на эти варианты составляют от 125 000 до 185 000 рублей в зависимости от объема памяти. Caviar также предлагает 19 индивидуальных коллекций iPhone 14 Pro, все из которых были адаптированы к iPhone 15 Pro. Цены на эти версии составляют от 349 тысяч рублей до 32 миллионов рублей.

Компания гарантирует, что цена на iPhone 15 не изменится для клиентов, которые оформят заказ до даты релиза. Пользователи также получат годовую гарантию и бесплатную доставку по России.


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