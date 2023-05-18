Решетников считает, что в 2023 году ВВП может расти более чем на 1,2% в год

При сохранении нынешних тенденций темпы роста ВВП в РФ могут несколько превысить официальную оценку в 1,2%. Об этом рассказал глава Минэкономики Максим Решетников на международном экономическом форуме “Россия – исламский мир: KazanForum”.

“На данный момент мы ожидаем темпы экономического роста на уровне 1,2%. Но данные первого квартала говорят о том, что при сохранении тенденций мы можем увидеть даже больший рост в 2023 году”, – отметил Решетников.

По данным Росстата, за первые три месяца года ВВП снизился на 1,9%. Данные оказались лучше оценок Министерства экономики (2,1%) и Центрального банка (2,3%).

Максим Решетников прокомментировал “Коммерсанту” оценки Росстата. “Она оказалась существенно ниже ожиданий других экономических ведомств, включая наше министерство”.

Во втором квартале 2023 года Банк РФ прогнозировал рост ВВП РФ на уровне 4,2% в годовом исчислении. В четвертом квартале 2022 года ВВП снизился на 2,7%, а в целом за 2022 год – на 2,1%. Согласно официальной оценке Министерства экономики, рост ВВП в 2023 году составит 1,2%.

По данным министерства на начало мая, падение ВВП за первый квартал 2023 года составит 2,2% в годовом исчислении, тогда как мартовское падение было всего 1,1%. Прогноз Центробанка указывает на то, что на рост экономики в 2023 году будет влиять внутренний спрос.