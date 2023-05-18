Мнение: Железная дорога в Иран, продление зерновой сделки и удачный год Росатома

1. Накануне Россия подписала соглашение о совместном строительстве железной дороги из Решта в Астару в Иране, в дополнение к ранее построенной линии из Решта в Казвин (ссылка). Вместе эти две линии позволят запустить прямое и удобное железнодорожное сообщение между Тегераном и Санкт-Петербургом, а также станут важной частью транспортного коридора «Север — Юг», который свяжет Россию с Индией через Азербайджан и Иран.



Россия сейчас вовсю развивает транспортную инфраструктуру в Иране, и не только потому, что это даёт нам и выход в Индийский океан, но и потому, что таким образом мы расширяем доступ на 87-миллионный рынок самого Ирана, который может поглотить немало русских товаров.

Кстати, в нашей стране железных дорог нет в шести, кажется, регионах. Точнее, там есть локальные железнодорожные ветки, которые не имеют соединения с главной сетью. Например, не соединён с материком Сахалин — для соединения пришлось бы рыть тоннель, а это слишком дорого. Тоннель окупился бы, если бы железная дорога продолжилась дальше, в Японию, но участвовать в этом проекте США японцам запретили.

2. Продление так называемой «зерновой сделки» выгодно России и само по себе — иначе мы бы её не продлевали раз за разом. Однако есть смысл и в том, чтобы немного подыграть Эрдогану в его борьбе за сохранение на посту президента Турции (ссылка):



Зерновая сделка продлевается еще на два месяца, Анкара будет прилагать все усилия для выполнения всех условий сторон — подписантов черноморской инициативы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«[Черноморское] соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей», — заявил Эрдоган, поблагодарив президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша за конструктивные инициативы.

Эрдоган добавил, что Анкара «будет прилагать все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения», в том числе и российских положений.

3. Телеграм-канал «Сырьевая игла» пишет (ссылка):

Экспорт «Росатома» увеличился более чем на 20% за год после начала СВО.

Причины не только в том, что Россия контролирует значительную часть рынка утилизации ядерных отходов и поставок ядерного топлива.

Вопрос технологий. РФ обладает такими технологиями, которыми не владеют западные компании, и чтобы догнать нашу страну, например, в области очистки старых атомных АЭС и заводов по производству ядерного топлива, что особенно актуально сейчас в той же Германии, по самым скромный оценкам странам Запада необходимо около 4-5 лет, которых у них нет.

Кстати, по мнению экспертов, бизнес по очистке старых атомных электростанций в скором будущем превратится в глобальный бизнес стоимостью $125 млрд.