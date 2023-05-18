Мнение: О самом большом блефе Зеленского… Кто кого переиграл?

Да уж, правду говорят, шила в мешке не утаишь. Сколь ни хитри, как ни крути, но правда наружу вылезет. Тем более, когда за военно-политический анализ берётся признанный эксперт с большим опытом руководящей работы. В том числе и по части Вооружённых сил. Своим зорким оком он разглядел-таки феноменальный блеф и таки вывел интригана и хитреца на чистую воду.

Украинский президент Владимир #Зеленский… беспардонно блефует, когда говорит о контрнаступлении ВСУ, а прочие военные руководители ему в меру сил помогают. И всё это — одна большая кампания по дезинформации. Причём не только противника, но и спонсоров.

Таков, вкратце, синопсис подробного и многословного анализа, который выдал устно большой учёный, знаток всех наук и военного дела, белорусский президент Александр #Лукашенко.

«Самая большая дезинформация — этот “контрнаступ”. Никакого “контрнаступа”, с моей точки зрения, нет и быть не может», — сказал глава Беларуси. По его словам, «большое видится на расстоянии». И с расстояния, почти из-за забора ничего большого не видится.

Воевать «один к пяти» по технике и живой силе — «это просто безумство», добавил Верховный главком Беларуси. «Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть происходящего. Мы это видим. Это у нас за забором прямо», — добавил Александр Лукашенко. Но на всякий случай отдал приказ о строительстве фортификационных сооружений в районе Гомеля (около 20 км от белорусско-украинской границы).

Пока что цифры подтверждают правоту специалиста из Беларуси. Хотя сообщается, что Киев подготовил и держит в резерве какое-то неимоверное число военных и техники (некоторые источники говорят о 200 тыс. чел.), нынешние боестолкновения по-прежнему проходят по разряду стычек местного значения. Максимум — до батальонной группы с каждой из сторон. Но чаще — на уровне рот, взводов и даже отделений. С одной стороны идёт активная разведка, с другой продолжается активная оборона с небольшими подвижками вперёд на отдельных участках. А в целом ЛБС остаётся стабильной, и «контрнаступ», который анонсировали сначала на зиму (как только почва промёрзнет), а потом на весну (как только земля просохнет), плавно переносится на лето. Возможно, в Киеве рассчитывают повторить прошлогодний сценарий, но…

Но также возможно, что суть украинского блефа — выторговать себе лучшие условия за столом переговоров. О необходимости начала которых говорят уже и в Африке. А в #США тем временем снова прорабатывается сценарий «заморозки» кризиса как политически приемлемый вариант для Москвы и Вашингтона. И #Китай заметно активизировался на украинском треке.

Так может, «контрнаступа», грозящего обернуться потерей тысяч жизней, и правда не будет?

Худой мир ведь лучше доброй ссоры?

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