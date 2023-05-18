 

Мило и модно. Как сделать стильными косички

18.05.2023, 17:05, Разное
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Независимо от того, прямые у вас или вьющиеся волосы, длинные если короткие, вы всегда можете заплести их в косы. В этом сезоне особенно можно делать две косички. Такая прическа выглядит мило и забавно. Разбираемся, как украсить и презентовать прически в виде косичек так, чтобы получить стильный лук.

Шелковые ленточки

Для оформления нужно использовать аксессуары. В тренде — не просто банальные заколки, а более оригинальные варианты. Например, шелковые ленточки, которые можно купить в магазине для шитья и рукоделия.

Заплетите волосы в косички и зафиксируйте их ленточками (на главном фото в начале статьи). Учтите, что аксессуары должны быть хорошо видны, поэтому подбирайте их по цвету так, чтобы они не сливались с волосами. Например, если вы брюнетка, то отдавайте предпочтение красным атласным ленточкам.

Пузырьковая коса

Если у вас афрокосички, тогда вы можете поступить следующим образом. Разделите волосы на две части ровным пробором сзади вертикально посередине. Завяжите красные ленточки у основания волос, а затем на кончиках. Так сделайте и с одной частью косичек, и с другой. В итоге у вас получатся две пузырьковые косы.

Невидимые заколки

Если вам импонирует тренд на естественность, минимализм, тогда поступите следующим образом. Заплетите волосы в косы и зафиксируйте прозрачными резинками для волос. Смотрится такая прическа очень оригинально. Кажется, будто волосы просто сами по себе почему-то не расплетаются.

Аксессуары под оттенок волос

К такому варианту стоит присмотреться девушкам, которые практикуют окрашивание. Например, у кого волосы розоватого, фиолетового, зеленого и других оттенков. В случае частичного окрашивания в неестественный цвет подберите заколки к этому цвету волос. Например, если у вас локоны с розоватым отливом, тогда пусть атласные ленточки будут красного цвета.

Веревка

Очень креативный аналог атласным ленточкам — это большая и толстая веревка. Она будто бы предназначена для того, чтобы фиксировать массивные шторы. На самом же деле такой аксессуар гармонично интегрировался в бьюти-сферу.

Если у вас густые волосы, то вы можете подчеркнуть их густоту использованием подобного аксессуара. Он будет смотреться лучше, нежели тоненькие атласные полоски ткани.

Полукосички

Если у вас короткие волосы, то может быть весьма проблематично заплетать их в косы. В таком случае можно поступить следующим образом. Начинайте плести косичку от самых корней так, чтобы она прилегала к голове. А затем кончики зафиксируйте ленточками для волос.


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