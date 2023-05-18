Одежда и аксессуары с эффектом “металлик” подходят не только для вечерних выходов: как добавить их в повседневный гардероб
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Теплый сезон ежегодно вдохновляет дизайнеров на эксперименты с одеждой цвета металлик, для неопытных сложной в носке. Если вы любите металлик и чувствуете потребность наряжаться, вот несколько советов, как уравновесить образ и не прослыть сорокой, которая любит все блестящее. Тем не менее, идеи образов с одеждой цвета металлик разнообразны. Главное – выбрать свой стиль.
Повседневная мода
Одной из самых популярных ежедневных вещей, которая делает сильным практически любой наряд, является блейзер. Спасет ситуацию он и в паре с платьем металлик, которое можно надевать на все случаи жизни, в том числе для ежедневных выходов. Просто добавьте к платью блейзер в тон и пару кроссовок, ведь в разгар рабочего дня главное – удобство и личный комфорт.
В целом, наряд в цвете металлик – очень смелое решение. Такая одежда ассоциируется с модной ночной жизнью и тусовками. Уравновесить, скажем, цветной металлик можно с помощью ахроматических цветов, белого и черного. Добавьте удобную спортивную сумку или рюкзак, и вы готовы к городским приключениям.
Кэжуал
Современный модный климат очень разнообразен, уместно все: от бархата и винтажа до максимализма вроде металлика. Тенденции находятся на одной рейтинговой строчке. Не привязывайтесь к мысли, что металлик больше уместен вечером. Он отлично вписывается в ежедневный гардероб в паре с денимом или хлопком. Например, под джинсы и белую футболку вы можете надеть блестящую обувь и дополнить образ таким же блестящим ремнем. Что касается украшений, то их и вовсе может не быть. Либо обойдитесь любимыми часами и тонкой цепочкой на шею или на запястье.
Вечерний выход
Если у вас насыщенный выходной день и вы точно знаете, что переодеться на ужин у вас не будет возможности, надевайте блестящее платье, но обувь должна быть строгой палитры, скажем, черная или коричневая. Металлические цвета – это очень простой и модный способ придать одежде изюминку. Металлик всегда оживляет образ и делает его роскошно-сдержанным.
Главное – не нарушайте святое правило: если вы надеваете что-то броское, остальное должно быть простым. Например, надеваете вы металлизированные брюки. Тогда остальной комплект должны составить трикотажный топ, сандалии на плоском ходу и классическая сумка через плечо.
Металлик может быть и цветные, ведь это не всегда серебро или золото. Ткань может быть любого цвета, химическая промышленность предлагает все цвета радуги. Тогда она автоматически будет притягивать к себе взгляд, станет главным предметом в ансамбле. Например, выберите яркую цветную обувь, это стильно и недорого одновременно.
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Спортивный шик
Для создания динамичных образов стилисты придерживаются двух основных направлений: единообразие и контраст. Отличная тактика для создания запоминающихся образов. Например, классический спортивный костюм и футболку можно разнообразить свитшотом цвета металлик. Так вы смягчите дерзость спортивной одежды и добавите модных акцентов в свой повседневный наряд, который, кстати, отлично будет смотреться как днем, так и ночью.
Любительницы юбок наверняка имеют в своем гардеробе юбку-плиссе, которые были неимоверно популярны в прошлом сезоне. Ее популярность сохраняется и сегодня, только меняется цвет – на металлик. Такую юбку проще всего сочетать с черным шелковым топом с высоким воротом и черными де балетками на полоской подошве с острым носком. В качестве аксессуара – черные очки, если есть возможность, с металлической отделкой.
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Металлик плюс нюд
Чтобы превратить одежду в стиле металлик в ежедневный предмет зависти подружек и коллег, научитесь правильно подбирать комплементарные цвета крой. Например, дополняйте металлик повседневной одеждой нейтральных тонов. Это может быть свитер, блузка, балетки, джинсы. Чтобы сделать образ богаче, добавьте несколько слоев украшений, сумочку в тон с металлической фурнитурой. Такие многослойные образы отлично подойдут, если весь день нужно бегать по делам с коротким перерывом на кофе-брейк.
Что касается цветов, то пусть это будут серый, черный, белый. Серый цвет особенно хорошо сочетается с серебристым металликом, приглушая и акцентируя внимание. Монохромные образы всегда вызывают больше восхищения. Хорошо будут смотреться также коричневый, темно-зеленый и темно-синий.
Но металлическими могут быть не только предметы одежды. Если вы не хотите формировать образ из металлика, но быть на пике модной волны хочется и нужно, необычные аксессуары станут вашей лучшей поддержкой.
Аксессуары
Когда речь заходит об аксессуарах, многие имеют в виду исключительно сумки, хотя к этой категории относятся и украшения, в том числе для волос. Сумки в стиле металлик могут встретиться вас у совершенно чужих людей, ведь модные магазины везде одинаковые, но вот встретить женщину с одинаковым набором украшений – шансов уже меньше, потому что вкус на украшения у всех разный.
Для поддержания образа в стиле металлик не бойтесь подбирать яркие, кричащие украшения. Пусть это будут крупные браслеты на обеих руках, кольца-печатки, крупные кулоны и даже серьги-люстры. Не забывайте украшать прическу: заколки, банты, шпильки, шелковые ленты с металлизированными деталями, летние шляпки.
Завершают образ солнцезащитные очки, кошельки, ремни. Аксессуары, которые подойдут любому наряду и поднимут образ на новый уровень. Вы можете выбрать цвет в цвет вашего базового наряда, если выходите по делам днем. Вечерние мероприятия требуют большего блеска, поэтому на поле боя выходят аксессуары из золота, возможно, даже дополнительно инкрустированные стразами или металлическими пряжками.
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