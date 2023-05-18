Тайно бегает по утрам, правильно питается и соблюдает пост – журналист вскрыл неизвестную изнанку жизни Оззи Осборна

Журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал в The New York Times скандальную статью под заголовком «Тайная жизнь Оззи Осборна: грязные секреты крёстного отца хеви-метала».

Оказалось, что 74-летний музыкант тайно ведёт здоровый образ жизни и занимается спортом.

Херш опубликовал 52 фотографии музыканта, сделанные скрытой камерой, на которых видно, как Оззи делает утреннюю гимнастику, завтракает овсяной кашей, бегает и отказывается от употребления мясных продуктов во время Великого поста.

Сразу после публикации статьи десятки журналистов осадили дом Осборна в Эдинбурге, требуя объяснений, действительно ли он не употребляет алкоголь и тяжёлые наркотики и заботится о своём здоровье. Разочарованные фанаты жгли перед крыльцом его дома книги «Я, Оззи», в которых музыкант рассказывает о своей якобы бесшабашной молодости, полной всевозможного разврата. Поклонники Осборна признаются, что им тяжело принять тот факт, что их кумир – не наркоман.

– Я всю жизнь смотрел на Оззи как на своего кумира, – признаётся бывший поклонник музыканта по имени Кайл. – Думал, что жить нужно так, как он описал в своей книге. А сейчас оказывается, что это всё вымысел и пиар? Что Оззи – обычный ЗОЖник и спортсмен? Именно благодаря этому он так отлично выглядит в свои 74? Я разочарован. Этот парень был для меня героем, а теперь эта путеводная звезда в моей жизни погасла.

Фан-клуб музыканта готовит против него иск о компенсации морального вреда, сумма которого оценивается в 3,1 млрд фунтов стерлингов.

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