Скандалы: Малышки на миллион

Как в питерских барах обманывают туристов

Полиция Петербурга сообщила о задержании группы мошенников, обманывавших гостей Северной столицы: симпатичные девушки заманивали туристов в специально созданные бары, где тех «разводили» на огромные деньги. На крючок прелестниц приезжие попадали сразу же, как только ступали на Невский проспект с Московского вокзала.

Предыдущая попытка навести минимальный порядок в питейных заведениях города была предпринята в конце прошлого года, но хотя заявлялось о миллионных чеках, арестах и массовых обысках, казалось, что на этом всё и завершилось.

О «зачистке» на главной в городе «питейной» улице Рубинштейна многие СМИ сообщили в ноябре прошлого года. Тогда силовики провели там настоящую спецоперацию, по итогам которой были закрыты десятки баров и изъяты сотни литров спиртного. Полиция собрала заявления от 11 мужчин, которые отдали мошенникам более 10,5 млн рублей. По их словам, в барах им предоставляли меню, цены в которых были завышены, из-за чего итоговый счёт получался в разы больше, чем они ожидали. Также вскрылись случаи, когда сотрудники баров обманом списывали с банковских карт клиентов большие суммы.

Кроме того, полиция задержала большую группу аферистов, водивших туристов в несуществующие бары De Marco на набережной канала Грибоедова, 66 и Vernissage на 4-й Советской улице, 13. Специально для обмана гостей были сняты помещения, соответствующим образом обставлены, и что за бурду подавали здесь гостям по цене элитных вин, никакая экспертиза не разберётся. За решёткой оказались сразу около двух десятков человек.

Многие недоумевали, что стало причиной этой внезапной «зачистки». Как выяснила «Наша Версия», повод действительно имелся весомый.

«Овчарки» и «бараны»

Теперь стало известно, что тогда в Петербурге едва не случился международный скандал. В Северную столицу из Финляндии прибыл так называемый поезд дружбы – из соседней страны приехали несколько десятков политических активистов и просто любопытствующих финнов, которые желали своими глазами посмотреть, как Россия выживает под западными санкциями. Привёз их в нашу страну финский журналист Кости Хейсканен, который, помимо показа гостям культурных достопримечательностей, организовал для соотечественников тур по ночным заведениям Петербурга. На улице Рубинштейна интуристы познакомились со стайкой симпатичных девушек. Те предложили новым знакомым продолжить общение в баре, куда финны, предвкушая продолжение вечера, с удовольствием проследовали. Девушки предложили покурить кальян, и пока интуристы выбирали нужный им аромат, красотки куда-то испарились, а тем временем услужливые официанты принесли заказанные прелестницам коктейли. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы Хейсканен, гораздо лучше финских гостей представляющий себе реалии ночного Петербурга, тут же не попросил счёт. После чего выяснилось, что несколько коктейлей в баре оценили в 400 евро. Показав изумлённым товарищам, сколько стоит общение с русскими девушками, журналист устроил скандал, получил по рёбрам от охраны заведения, но всё же смог вызвать полицию и увести своих спутников из бара вместе с наличностью в их кошельках.

Доверчивые финны стали жертвами так называемых консуматорш, или «промомоделей», уже несколько лет плотно окучивавших гостей Северной столицы. Эта схема пришла в Петербург из-за рубежа – в Юго-Восточной Азии рестораторы нанимают симпатичных девиц, чтобы те приглашали прогуливающихся мужчин зайти в заведение, а далее максимально долго развлекали беседами, чтобы тот успел потратиться. Однако в российском варианте всё оказалось брутальнее – девицы затаскивают мужчин в бар и тут же убегают в поисках новых жертв. А гостей города окружает персонал, который мытьём и катаньем вытаскивает из них максимальные суммы. Спиртные напитки в таких барах стоят, как крыло от самолёта, иногда существует «двойное меню» (то, что изначально показывают гостю, и то, по которому ему выставляют счёт), иногда нетрезвому посетителю приносят один и тот же счёт для оплаты несколько раз. А если клиент полностью утрачивает вменяемость, то с его карты могут списать самую бесстыжую сумму. Кстати, в Питере таких девиц иногда называют «овчарками», намекая, что те гонят «баранов» к «пастуху», который их и обстрижёт.

Примечательно, что о существовании подобной схемы в Петербурге говорили и писали уже давно, однако аферисты оставались безнаказанными. Вот и ноябрьский штурм улицы Рубинштейна зримых результатов сразу не принёс. Дело в том, что формально те ничего не нарушают. Особенно если они чётко соблюдают сценарий – познакомились с девушками, при­шли в бар, заказали выпивку, получили счёт. То, что сумма оказалась запредельной, так надо было внимательно читать меню. Взрослым состоятельным мужчинам, которые чаще всего и становятся жертвами аферисток, как-то не с руки признаваться в том, что они погнались за вроде бы доступными девицами в поисках продажной любви и попали на деньги. Потому большинство предпочитают оплачивать счёт, выкладывая по 200–300 тыс. рублей.

В Питере – не пить!

Тем не менее управа на мошенников всё же нашлась. Дело в том, что из-за снижения доходов по причине отсутствия иностранных туристов те решили размыть устоявшуюся схему. Одним из самых доступных способов экономии стало использование фальсифицированного алкоголя. Это привело к тому, что некоторые клиенты стали попадать в больницу с признаками отравления.

– Недавно постоянный гость отеля ушёл с такими девицами в один из баров на Думской улице. И лишился за ночь 250 тыс. рублей – заплатил кредитной картой. А наутро не мог ничего вспомнить – его сначала напоили, а потом напичкали какой-то «химозой». А пару месяцев назад другой гость целые сутки пролежал в номере с адской головной болью и рвотой – мужчина отключился прямо в караоке. А наутро его полуживое тело с пустой банковской карточкой водитель такси привёз в гостиницу, – рассказывает управляющий популярным петербургским отелем Юнис Теймурханлы.

Угроза жизни и здоровью людей – совсем другая статья, чем просто мошенничество (о котором жертвы ещё и чаще всего не сообщают), и силовикам стало проще работать.

В конце апреля в Петербурге задержали одного из организаторов нелегального бизнеса по обиранию выпивших клиентов, а также двух его сообщниц, одной 21 год, другой 23 года. Именно они отвечали за набор «промомоделей». По данным ГУ МВД РФ по Петербургу, 34-летний предприниматель создал и объединил в сеть три ночных бара (адреса: ул. Рубинштейна, 28, Невский проспект, 46, ул. Казанская, 7). Если клиент, попавший в один из баров, начинал что-то подозревать, его уводили в другое питейное заведение внутри этой же схемы. Сами бары, кстати говоря, тоже арестованы, они проходят как вещественные доказательства.

Правоохранители обыскали бары и жильё задержанных, изъяв оттуда в числе прочего 300 тыс. рублей неучтённой наличности, 20 литров алкогольной продукции без акцизов, а кроме того, обнаружили склад, где были припрятаны ещё 126,5 литра спиртосодержащей жидкости. Поговаривают, что также оперативники нашли некие таблетки, которые теоретически тоже могли добавлять в алкоголь для повышения его «убойной» силы.

Чем вызван новый всплеск активности силовиков? Главная версия состоит в том, что «консуматорши» опять обманули какого-то влиятельного гостя города, который сумел достучаться до питерского начальства. Вот и началась отработка оперативной информации, которая вылилась в аресты и закрытие питейных заведений. Другая версия (которая в общем не противоречит первой) – начало туристического сезона. На него у городской власти большие планы, с учётом фактически закрытых границ, и Смольному нужен хотя бы минимальный порядок на ночных улицах. Ещё одна версия – внутривидовая борьба. Арестованный владелец баров развернул чересчур бурную деятельность, вот конкуренты по питейным заведениям и решили вывести его из игры, отправив силовикам нужные данные.

Поэтому эксперты сомневаются, что полиции удастся полностью покончить с этим видом обмана – наиболее зарвавшиеся мошенники уйдут с рынка или отправятся за решётку, но сам механизм никуда не пропадёт. А потому гостям Петербурга рекомендуют быть настороже и не идти на поводу у Сергея Шнурова, ошибочно уверявшего, что в Питере можно только пить.



Сергей Ковдин

Оригинал материала: “Наша Версия”