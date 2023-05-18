 

Как определить богатого мужчину на первом свидании – секрет от эксперта

18.05.2023, 17:09, Новости дня
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Многие предполагают, что внешний вид человека неразрывно связан с его финансовым положением. И сколько бы жизненные примеры не развеивали это убеждение, люди продолжают судить о состоятельности людей по их одежде, аксессуарам и даже прическе. Особенно часто это происходит на свиданиях. Тем обиднее, когда поспешные выводы оказываются ошибочными.

В беседе с Пятым каналом секс-просветитель и блогер Керим Костоев рассказал, как на первом свидании распознать богатого мужчину. Эксперт объяснил женщинам, что обращать внимание стоит не на то, насколько “дорого” ухажер выглядит, и даже не на его диплом об образовании. По мнению Костоева, точнее всего о финансовом положении человека расскажут его черты характера и поведение.

Блогер утверждает, что проблем с деньгами зачастую нет у тех, кто нашел свое любимое дело и горит им. Кроме того, стоит обратить внимание, как мужчина предпочитает проводить первое свидание. Если он не жалеет средств на ужин и развлечения, скорее всего, он может без труда себе это позволить. А если ухажер предложил вам погулять, даже когда погода к этому не располагает, стоит задуматься и сделать выводы.

И все же, по мнению Костоева, важнее всего обращать внимание на внутренний мир человека, а не на толщину его кошелька. Если выбирать одно из двух, партнер должен быть скорее надежным, нежели богатым. Как известно, в этом мире ничто не вечно. Тем более, когда дело касается финансового благополучия.

“Если мужчина на первом свидании говорит: “Я не знаю, чего хочу от жизни”, то не факт, что у него сейчас что-то адекватное есть. И даже если он зарабатывает хорошие деньги на данный момент, не факт, что они у него будут через год”, – заключил эксперт.


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