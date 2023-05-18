 

По программе реновации в СВАО снесли 21 ветхий дом

18.05.2023, 17:09, Новости дня
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Северо-восток является одним из лидеров по темпам переселения из ветхого жилья, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он уточнил, что в округе снесен 21 старый дом, еще 19 готовят к демонтажу.

Всего в СВАО завершено расселение 59 домов. Квартиры в новостройках получили более 8,5 тысячи участников программы.

“Еще около двух тысяч оформляют необходимые документы или переезжают в современное комфортное жилье”, – сообщил руководитель департамента.

Он добавил, что для заселения в округе передали 33 новых дома. В стадии проектирования и строительства находятся 49 зданий, уточнил Левкин.

Мэр Москвы Сергей Собянин в начале мая включил в программу реновации еще 12 стартовых площадок в девяти районах. Застройка участков позволит обеспечить жильем 6,7 тысячи переселенцев.

На текущий момент город подобрал 587 стартовых площадок. С момента старта программы в 2017 году для переселенцев построили 247 домов общей площадью более 3,5 миллиона квадратных метров. Проектируется 303 здания.

Программа набирает обороты. С начала текущего года построено 4,5 тысячи квартир, расселено 60 ветхих зданий в 35 районах. В новостройки переезжают 114 тысяч человек.

В программу включено 5175 домов. В них живут порядка миллиона человек. Все они получат квартиры в новостройках большей площади. Жилье предоставляется с полной отделкой комфорт-класса.

Входные группы в новых домах расположены на уровне земли, что удобно для маломобильных жителей. Первые этажи отведены под общественные и коммерческие пространства с магазинами, салонами красоты и сервисными службами.

Дворы благоустраиваются: там устанавливают детские и спортивные площадки, организуют места отдыха, высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны. Для автомобилистов оборудуют дополнительные парковочные места.

Участники программы переезжают в пределах своего района. Они продолжают пользоваться теми же супермаркетами, торговыми центрами, станциями метро, остановками наземного транспорта, поликлиниками, школами и детскими садами.


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