Россиянам объяснили, как не лишиться ящика Gmail

Накануне компания Google объявила, что в декабре 2023 года в рамках “генеральной уборки” серверов она навсегда удалит учетные записи миллионов пользователей Gmail, Docs, Drive, Calendars и многих других сервисов. Журналисты “Ридуса” выяснили, что нужно делать, чтобы не попасть под эту “большую чистку”.

Издание утверждает, что во избежание потери данных, накопленных годами, следует заходить в свой аккаунт каждые два года. По словам эксперта по кибербезопасности Сергея Вакулина, материалы, которые хранятся в облаке, могут быть украдены. Однако риск для неактивных аккаунтов выше.

Пользовательские данные, такие как переписка, фотографии и геолокация, могут попасть в чужие руки двумя разными путями. Во-первых, это так называемое “хранилище” паролей, к которому могут получить доступ потенциальные хакеры. Именно поэтому важно постоянно менять свои пароли. Кроме того, он отметил, что удаление неактивных учетных записей производится для того, чтобы предотвратить кражу личных данных их владельцев.

По словам представителей компании, процесс очистки затронет только частные учетные записи, профили предприятий или организаций останутся целыми. Компания подчеркивает, что все действия, такие как просмотр видео, загрузка приложений или поиск в Google Play, считаются активностью.