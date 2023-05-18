 

Россиянам объяснили, как не лишиться ящика Gmail

18.05.2023, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне компания Google объявила, что в декабре 2023 года в рамках “генеральной уборки” серверов она навсегда удалит учетные записи миллионов пользователей Gmail, Docs, Drive, Calendars и многих других сервисов. Журналисты “Ридуса” выяснили, что нужно делать, чтобы не попасть под эту “большую чистку”.

Издание утверждает, что во избежание потери данных, накопленных годами, следует заходить в свой аккаунт каждые два года. По словам эксперта по кибербезопасности Сергея Вакулина, материалы, которые хранятся в облаке, могут быть украдены. Однако риск для неактивных аккаунтов выше.

Пользовательские данные, такие как переписка, фотографии и геолокация, могут попасть в чужие руки двумя разными путями. Во-первых, это так называемое “хранилище” паролей, к которому могут получить доступ потенциальные хакеры. Именно поэтому важно постоянно менять свои пароли. Кроме того, он отметил, что удаление неактивных учетных записей производится для того, чтобы предотвратить кражу личных данных их владельцев.

По словам представителей компании, процесс очистки затронет только частные учетные записи, профили предприятий или организаций останутся целыми. Компания подчеркивает, что все действия, такие как просмотр видео, загрузка приложений или поиск в Google Play, считаются активностью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.20 / «В тюрьме они быстро от этой дури отучатся» – в МВД пообещали сажать подростков, вовлеченных в движение АУЕ

29.05.22 / Мнение: Мы убили и расчленили вашего лидера. Извините

29.06.22 / Мнение: QR-коды в обмен на войну

23.03.22 / Подотдел очистки по дороге во тьму

11.04.22 / В Индии найдены артефакты неизвестной культуры

23.06.21 / Подряд на реконструкцию горы Эльбрус получила фирма Аркадия Ротенберга

29.06.21 / От “Бэмби” до “Красавицы и Чудовища”: почему многие современные родители запрещают своим детям смотреть мультфильмы Disney

13.11.22 / Настоящий ядерный эпос – HBO приступил к съёмке второго сезона сериала «Чернобыль»

25.01.23 / Эксперт объяснил, почему в РФ подешевели iPhone

17.12.22 / Макияж глаз и бровей для женщин старше 60 лет: какие цвета теней, туши и подводки оптимальны для зрелой дамы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика