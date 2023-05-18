Обновите летний образ: 5 актуальных стрижек для модниц и вариации их укладки

Обновить имидж помогут стрижки и прически на их основе. Трендовых вариантов много, поэтому модницам есть из чего выбирать. Рассматриваем 5 модных стрижек и укладок, с помощью которых не составит труда презентовать эффектные луки.

Боб-каре

Если вам импонирует французская эстетика, тогда присмотритесь к бобу-каре. Эта стрижка позволит вам создать элегантный и женственный образ.

Красиво смотрится боб-каре с длинными прядками по обе стороны у лица, в то время как волосы на затылке могут быть экстремально острижены. Именно такой контраст является фишкой такой стрижки.

Стрижки с челкой

В моде широкая, ровная и прямая челка. Она является прекрасным дополнением к фигурным стрижкам с четкими линиями. Если у вас ровные от природы волосы, тогда вам точно стоит обратить внимание на данный вариант. Стрижка с челкой позволит вам создать строгий и элегантный образ уверенной в себе женщины или даже успешной бизнесвумен. Длина волос — на ваше усмотрение, но лучше остановиться на локонах средней длины.

Шегги

Эта прическа позволит вам выглядеть на лет пять моложе, поэтому если вы ищете «омолаживающие» варианты, тогда вам точно стоит присмотреться к шегги. Легкий творческий беспорядок на голове сделает образ более игривым и озорным.

Шегги очень легка в уходе и подойдет для обладательниц тонких и лишенных объема волос.

Волнистое каре

В классическом варианте каре предполагает ровные и прямые волосы. Однако сейчас в моде более легкие и непринужденные стрижки, поэтому приветствуются вьющиеся локоны.

Стрижка подходит для обладательниц волос любой структуры.

Экстремальный объем

Данный тренд на пышные прически был актуален в девяностые годы и вернулся к нам сейчас. Все, что требуется — это создать прикорневой объем и сделать пышную укладку. Для этого можете начесать волосы у самых корней. Подойдет также химическая завивка.

Тогда у вас появится симпатичная копна кудряшек.