 

Особенности ухода за волосами в возрасте. Какие прически выглядят эффектно

18.05.2023, 16:15, Разное
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С возрастом представительницам прекрасного пола советуют отказываться от длинных волос в пользу коротких или максимум средней длины. Разбираемся, почему, как сохранить здоровье волос и какие стрижки лучше всего подходят зрелым женщинам.

Особенности ухода

С возрастом скорость, с которой организм вырабатывает красящий пигмент меланин, замедляется. Из-за этого локоны становятся седыми.

Также уменьшается выработка кожного сала сальными железами в волосяных фолликулах. Отсюда — сухие и жесткие локоны, которые выглядят совсем не здоровыми.

Тусклость, ломкость, эффект «соломы» – то, с чем чаще всего сталкиваются женщины с возрастом. При наличии короткой стрижки за волосами становится проще ухаживать. Вот, почему зрелым женщинам настоятельно рекомендуют обрезать длинные локоны.

Чтобы сохранить здоровье волос, нужно подбирать шампуни без сульфатов, регулярно делать питательные маски, не злоупотреблять сушкой феном и использованием агрессивных стайлинговых средств. Перед сушкой феном нужно обязательно наносить на волосы термозащитное средство.

Подходящие варианты стрижек

Даже с короткой стрижкой можно выглядеть женственно, поэтому не нужно бояться обрезать длинные локоны. Отличный вариант — это короткая стрижка пикси. Она легка в уходе и позволяет добавить в образ французскую эстетику.

Можно рассмотреть вариант удлиненного пикси. Тогда на макушке останутся более длинные локоны, которые лягут в форме «шапочки». При желании разрешается и даже приветствуется опускать челку. Она может быть как ровной и прямой, так и симметричной.

Блант-боб — это стрижка, где волосы достигают подбородка. Чем-то похожа на каре. Хорошо смотрится на ровных волосах, помогает создать изысканный и элегантный образ.

Еще одним удачным решением является многослойный, «лохматый» боб.

Такая прическа особенно подходит обладательницам тонких волос.


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