Скандалы: Третий пошёл?

Кирилла Якубовского обвиняют по той же статье, что и его бизнес-партнеров Вдовина и Масловского

«Потрошитель банков» Андрей Вдовин покинул Россию до того, как был заочно арестован и объявлен в розыск. Сенатор-золотодобытчик Павел Масловский уже отбывает срок в колонии. А буквально недавно силовики пришли за их бизнес-партнером Кириллом Якубовским. Судя по предъявленной бизнесмену статье обвинения и по мере пресечения, дело может оказаться громким.

В последние годы о Кирилле Якубовском было практически не слышно. До тех самых пор, пока в конце апреля правоохранительные органы не сообщили о задержании предпринимателя в Москве.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудниками правоохранительных органов был задержан Якубовский Кирилл Вячеславович. После проведения с ним следственных действий ему официально было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ», – рассказали в правоохранительных органах агентству ТАСС.

Немногим позже стало известно, что Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Якубовского меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Спустя еще несколько дней выяснилось, что на принадлежащий ему офисно-гостиничный комплекс Golden Gate, расположенный в районе метро «Площадь Ильича», наложен обеспечительный арест. И вновь – тишина. За прошедшие с момента ареста Кирилла Якубовского дни не появилось новой информации ни от правоохранительных органов, ни от представителей защиты бизнесмена. Видимо, следствие – оно как счастье: тоже любит тишину.

А ведь некогда Кирилл Якубовский был довольно успешным предпринимателем. Настолько, что даже смог себе позволить выступить в качестве сопродюсера комедийной мелодрамы «Голубка», вышедшей в прокат в 2009 году. Впрочем, проект оказался провальным: при бюджете в 400 000 долларов кассовые сборы фильма составили всего 22 464 доллара. Больше Якубовский с российским кинематографом не связывался. Видимо, ему и без этого было чем заняться, и в конце концов его деятельность привлекла пристальное внимание правоохранителей.

Судя по предъявленной бизнесмену статье обвинения (мошенничество в особо крупном размере) и по мере пресечения (арест), дело серьёзное. Вполне вероятно, что следствие считает Якубовского способным сбежать от уголовного преследования за границу, а сам фигурант уголовного дела теперь явно сожалеет, что не сделал этого раньше. Почему, сейчас расскажем и заодно напомним читателям об этой персоне российского бизнеса.

Финансовый академик

Кирилл Якубовский – москвич, родился в 1969 году, а в 1994 окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «финансы, кредит и денежное обращение». За время студенчества он не только научился правильно обращаться с деньгами, но и обзавелся нужными знакомствами, судя по его карьере. А карьера началась тогда же, в студенческие годы – уже в 1990-1993 годах Кирилл Якубовский работал старшим экспертом РВО «Внешпромтехобмен». В 1993-1994 годах он занимал должность ведущего специалиста, начальника отдела международных расчетов «Интермедбанка».

Очевидно, успехи перспективного финансиста заметили: в 1994-1995 годах он уже работал заместителем директора московского филиала банка «Азия-Траст». А его начальником был еще один выпускник Финансовой академии при Правительстве РФ – Андрей Вдовин, позже получивший скандальную репутацию «похоронщика банков». Если каждый «похороненный» банк отмечать звёздочкой, то на «фюзеляже» Андрея Вдовина их оказалась бы длинная вереница, и первым «сбитым» оказался как раз «Азия-Траст», разорившийся в том же 1994 году и объявленный банкротом в 1997. При этом оказалось, что деньги клиентов удивительным образом перетекли в Экспобанк. В списке банков, ликвидированных с участием Вдовина, также оказались БайкалБанк, Колыма-Банк, Камчатпромбанк, КБ «Магаданский» и другие.

Отдельного внимания заслуживает история с Экспобанком, M2M Private Bank и Азиатско-Тихоокеанским банком (АТБ). Как раз с декабря 1997 по 2008 годы Кирилл Якубовский был сперва заместителем председателя правления, а затем и председателем правления Экспобанка. Андрей Вдовин в это же время являлся ключевым акционером и председателем совета директоров АТБ. В марте 2008 года Экспобанк был продан британскому Barclays Bank за 745 млн долларов, при этом перед сделкой счета крупных частных клиентов были выведены из него в НБР, позже переименованный в M2M Private Bank.

В течение десяти лет М2М использовался Вдовиным в качестве канала для перекачки денег из России на Запад, пока в 2016 году ЦБ, потеряв терпение, не отозвал у него лицензию. Вдовин выкупил акции М2М на баланс АТБ, тем самым переложив риски первого на вкладчиков второго. В конце 2016 года АТБ перестал проводить операции с корпоративными клиентами, а вскоре Вдовин покинул Россию. Как позже оказалось – заблаговременно, потому что в 2018 году правоохранительные органы обвинили его в мошенничестве на сумму 13 млн долларов (та же самая статья 159 УК РФ), заочно арестовали и объявили в розыск. А санация АТБ обошлась Центробанку (читай – государству) в 13,5 млрд рублей.

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Параллельно у деловых партнеров Вдовина и Якубовского были и другие бизнес-проекты. Одно время (с 2008 по 2014 годы) Якубовский и Вдовин были совладельцами ООО «Городской супермаркет», владеющего сетью «Азбука вкуса». На четверых вместе с Павлом Масловским и Питером Хамбро они приобрели 30% акций. Через этих же людей Вдовин и Якубовский были связаны с бизнесом по добыче золота – ГК «Петропавловск». Летом 2022 Petropavlovsk PLC приостановила деятельность в России, ссылаясь на санкции, добилась Высоком суде Лондона о введения внешнего управления, что фактически означает её банкротство.

Где и чем сейчас занимается Питер Хамбро, нам выяснить не удалось. Зато известно, что бывший бизнесмен и сенатор от Амурской области Павел Масловский с декабря прошлого года отбывает 5,5 лет в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере – то есть по той же статье, что предъявлена теперь Якубовскому.

Что ж, учитывая карьерные успехи самого Кирилла Якубовского и «послужные списки» его друзей-партнеров, интерес правоохранительных органов к его деятельности выглядит логичным и закономерным. Хотя следствие пока не фабулу обвинения в отношении партнёра «похоронщика банков» Андрей Вдовина, при таком бэкграунде нетрудно предложить, что следователям действительно есть что предъявить «успешному финансисту».

Алексей Волгин

Оригинал материала: “Наша Версия”