Адвокат объяснил, что ждет Лерчек после нарушения запрета суда

В начале марта в стране разгорелся крупный скандал вокруг семьи блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Валерию и ее мужа Артема обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей и

отмывании денег. Суд запретил Чекалиной пользоваться средствами связи и Интернетом, но она, как выяснилось, ограничение не соблюдает.

Накануне в Сети появились кадры, на которых отчетливо видно, как блогер идет по улице с телефоном в руках и активно набирает сообщения.

Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил Пятому каналу, что может ждать Валерию после этой шалости.

Есть вероятность, что после нарушения судебного запрета Лерчек придется столкнуться с серьезными последствиями. По словам эксперта, нежелание выполнять избранную меру пресечения может привести к еще более суровым ограничениям. Адвокат отметил, что дальнейшую судьбу блогера будет решать суд, но только в том случае, если следствие сочтет нужным подавать ходатайство.

Как бы там ни было, на рассмотрение дела действия Чекалиной не слишком повлияют. По словам Жорина, в данном случае нарушение меры пресечения не имеет отношения к признанию вины или невиновности в преступлении, поэтому не будет расцениваться как отягощающее обстоятельство.

“Вина или невиновность будет устанавливаться отдельно, в ходе судебного разбирательства, по итогу расследования уголовного дела”, – заключил адвокат.