Абстрактный френч – новинка наступающего лета: особенности тренда и самые модные дизайны

Летом ногтям уделяется особое внимание, это касается и маникюра, и педикюра. Очень хочется, чтобы ноготки на руках выглядели максимально привлекательно. И такая возможность есть, поскольку в тренде новинка под названием абстрактный френч. Об оригинальных идеях дизайна пойдет речь в данной статье.

В черно-белом цвете

Отличный вариант абстрактного френча, который подойдет практически к любому стилю. Дизайн можно назвать классическим, поскольку используются главными цвета классического стиля. Такой маникюр может быть, как повседневным, так и деловым и нарядным, отлично смотрится на ногтях любой длины и формы.

Пастельно-оранжевый

Это цвета тепла и лета, также они гармонично сочетаются с кожей (как со смуглой, так и со светлой). Очень эффектный дизайн, поднимающий настроение, который станет прекрасным дополнением к любому луку.

Красочный

Очень веселый, креативный и стильный абстрактный френч. Остановите свой выбор на нюдовом фоне и выберите яркие краски для оформления принта. Преимуществом такого маникюра есть то, что вы сможете его сделать самостоятельно. Найдите время для того, чтобы потренироваться и станьте сами для себя мастером.

С зеленым шалфеем

Цвет шалфея сегодня в тренде, он очень нежный и милый, к тому же замечательно сочетается с другими цветами. Особо гармоничным является сочетание с нюдом или пыльной розой, также оригинальной идеей будет добавить белые полоски в качестве акцента. Узор выбирайте по своему усмотрению.

С анималистическими принтами

Сегодня животные принты в тренде, и они активно используются в маникюре. Выберите окрас животного, который вам больше всего импонирует и оформляйте ногти. Можете сделать одинаковыми все ноготки или оформить каждый своим уникальным анималистическим принтом.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Черно-белый абстрактный френч для ногтей балетной формы

Если вы предпочитаете ногти балетной формы (удлиненные в виде трапеции), используйте данную идею дизайна. Маникюр смотрится очень стильно, он может быть как повседневным, так и нарядным. В качестве делового также смотрится просто изумительно, поскольку отличается сдержанностью, лаконичностью и гармоничными сочетаниями.

Синий для квадратных ногтей

Синий цвет сегодня в тренде, и если вы предпочитаете квадратную форму ногтей, этот дизайн маникюра будет идеальным, чтобы подчеркнуть их красоту. Плюсом данного варианта является то, что он сдержанный и одновременно яркий, прекрасно смотрится на коротких ногтях, может использоваться для разных выходов.

Шалфейно-зеленый и золотой

Если вы хотите, чтобы ваши ногти выглядели нарядно, обратите внимание на эту идею. Маникюр отличается красотой, нежностью, гармоничными сочетаниями очень приятных для восприятия тонов. Нюдовая основа и извилистый рисунок смотрятся очень аккуратно, пастельные цвета уместны для делового, повседневного и нарядного маникюра, а золото — это изюминка, которая делает его максимально эффектным.

В пастельных тонах для миндалевидных ногтей

Ногти миндалевидной формы потрясающе смотрятся с представленным дизайном. И это оправдано, поскольку плавные узоры и сменяющие друг друга пастельные цвета выглядят просто восхитительно. Очень нежный и женственный маникюр, идеально подходящий для весеннего и летнего сезона.