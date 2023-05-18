Деревянко рассказал о неловком поцелуе с Асмус

Несколько дней назад, как написала в своем личном блоге Кристина Асмус, ей позвонил известный российский актер Павел Деревянко, с кем они сыграли в сериале “Сансара”. Мужчина хотел покаяться в “некрасивом” поведении.

Оказалось, Павел стал гостем шоу Павла Воли, где он рассказал о неловком поцелуе с Кристиной. Блондинка решила, что ее героиня в той романтической сцене должна плакать. Поэтому на момент сближения актеров, лицо женщины было покрыто слезами, но и не только ими…

После третьего дубля Павел Деревянко понял, что в его рту появилась что-то постороннее. Покрутив субстанцию во рту он понял: это сопли Кристины Асмус, о чем, поборов стеснение, еле смог ей признаться.

“А что я могу сделать? Вот так вот у меня течет”, – заявила Кристина Асмус со слов Павла Деревянко.

Признание Павла наделала столько шума, что продюсеры телеканала даже связались с Кристиной, чтобы узнать: не против ли она, что такой фрагмент попадет в эфир?

“Вспомнила как мы это снимали, как ржали и умоляла не вырезать эту историю”, – поделилась с подписчиками развеселившаяся Кристина Асмус.