 

Деревянко рассказал о неловком поцелуе с Асмус

18.05.2023, 14:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несколько дней назад, как написала в своем личном блоге Кристина Асмус, ей позвонил известный российский актер Павел Деревянко, с кем они сыграли в сериале “Сансара”. Мужчина хотел покаяться в “некрасивом” поведении.

Оказалось, Павел стал гостем шоу Павла Воли, где он рассказал о неловком поцелуе с Кристиной. Блондинка решила, что ее героиня в той романтической сцене должна плакать. Поэтому на момент сближения актеров, лицо женщины было покрыто слезами, но и не только ими…

После третьего дубля Павел Деревянко понял, что в его рту появилась что-то постороннее. Покрутив субстанцию во рту он понял: это сопли Кристины Асмус, о чем, поборов стеснение, еле смог ей признаться.

“А что я могу сделать? Вот так вот у меня течет”, – заявила Кристина Асмус со слов Павла Деревянко.

Признание Павла наделала столько шума, что продюсеры телеканала даже связались с Кристиной, чтобы узнать: не против ли она, что такой фрагмент попадет в эфир?

“Вспомнила как мы это снимали, как ржали и умоляла не вырезать эту историю”, – поделилась с подписчиками развеселившаяся Кристина Асмус.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09.20 / Диджитал-кочевничество: шесть идеальных мест для удаленной работы

19.01.21 / Посмертный опыт: В поисках ответов

04.01.23 / Новый состав конгресса возможно осложнит жизнь Байдену и демократам

21.11.22 / Скандалы: Беги, Ксюша, беги

16.07.22 / Мнение: Арабское унижение Джо Байдена

28.07.20 / Как шотландский криптозоолог побывал в другой реальности

31.01.23 / ЦБ рассказал о рисках для роста экономики РФ

19.03.23 / Большие рукава кажутся чем-то, что подходит только для подиума, но на самом деле можно носить их каждый день: вот как делать это стильно

02.12.22 / В Петербурге произошла смертельная авария с участием автомобиля такси

22.12.21 / Скандалы: Приземленная польза патриотизма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика