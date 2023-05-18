 

В Москве откроются два новых учебных корпуса

18.05.2023, 14:35, Новости дня
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В Москве активно развивается система образования. Особое внимание власти уделяют проблемным районам. Например, еще 10-15 лет назад в районе Некрасовка не хватало школ и детских садов, потому что с начала 2000-х годов там построили непропорционально много жилой недвижимости.

Проблему с нехваткой учебных заведений удалось решить за последние годы, когда в районе возвели 17 детских садов и школ. Вскоре там появятся еще шесть объектов образования. Так, на улице Маршала Еременко завершено строительство учебного корпуса (дом №5А) на 350 человек.

Задние, построенное за счет бюджетных средств, уже передали школе № 1366. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, новый учебный корпус 1 сентября примет первых посетителей.

“Новое здание школы площадью 6,5 тысячи квадратных метров находится недалеко от станции метро “Некрасовка” в центре микрорайона с жилой застройкой. Сейчас в корпус завозится оборудование и мебель, 1 сентября школа примет учеников”, — заключил чиновник.

Ученики смогут заниматься в универсальных кабинетах, лабораторно-исследовательском комплексе, многофункциональном библиотечном центре на и ИТ-полигон. Также для них оборудовали зал для проведения мероприятий. К слову, корпус полностью приспособлен для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями.

Проблему с нехваткой объектов образования власти параллельно решают и в других районах Москвы. Так, в Нижегородском районе будет возведен учебный корпус на 400 мест. Проект уже согласован.

Учебное заведение построят на Перовском шоссе (земельный участок №2), где параллельно в рамках столичной программы реновации возводится жилая недвижимость. Архитектура учебного центра будет соответствовать стилистике близлежащих домов.

Трехэтажное здание учебного корпуса общей площадью 9,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 200 школьников и 200 дошколят. Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, планировка здания направлена на создание максимально комфортной среды для детей разного возраста.


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