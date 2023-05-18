 

Саша Савельева продемонстрировала свою фигуру в спортивных леггинсах

18.05.2023, 14:10, Разное
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Саша Савельева, популярная российская певица, продемонстрировала свою фигуру в леггинсах и топе.

Исполнительница выложила фотографию себя в спортзале, которую она сделала с помощью зеркала.

“Хорошая спортивная форма! Обязательный номер моей программы: обратная ходьба или бег”, – информирует Саша Савельева. Она также заявила, что упор делается на развитие мышц в области ягодиц и задней поверхности бедра.


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