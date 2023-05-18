Путин: экспорт сельскохозяйственной продукции составил $41,6 млрд, несмотря на санкции

Владимир Путин, президент России, на недавнем совещании о весеннем урожае заявил, что РФ способна обеспечить себя большинством основных видов продовольствия. Глава государства отметил, что показатель зерна составил 185,4 процента.

Владимир Путин сообщил, что экспорт продукции сельского хозяйства составил 41,6 миллиарда долларов, несмотря на санкции. В этом году РФ экспортирует 55-60 миллионов тонн зерна.

“Хотелось бы отметить, что российский агропромышленный комплекс в целом имеет положительную динамику. Индекс производства сельскохозяйственной продукции за прошлый год составил 110,2%. Также был собран рекордный урожай зерна – почти 158 миллионов тонн”, – отметил президент.