 

Путин: экспорт сельскохозяйственной продукции составил $41,6 млрд, несмотря на санкции

18.05.2023, 14:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Владимир Путин, президент России, на недавнем совещании о весеннем урожае заявил, что РФ способна обеспечить себя большинством основных видов продовольствия. Глава государства отметил, что показатель зерна составил 185,4 процента.

Владимир Путин сообщил, что экспорт продукции сельского хозяйства составил 41,6 миллиарда долларов, несмотря на санкции. В этом году РФ экспортирует 55-60 миллионов тонн зерна.

“Хотелось бы отметить, что российский агропромышленный комплекс в целом имеет положительную динамику. Индекс производства сельскохозяйственной продукции за прошлый год составил 110,2%. Также был собран рекордный урожай зерна – почти 158 миллионов тонн”, – отметил президент.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / Эксперт Кулик об опасности переговоров США и России для Украины: Закрепляют сферы влияния

07.12.21 / Массаж холодной ложкой, витамин В12, сон: как убрать эффект “серого лица” и защитить кожу в холодный сезон

18.05.22 / Россияне обошли других иностранцев по покупке жилья в Турции (за нефть же платят)

15.05.23 / Что, и фрукты нельзя? Какие полезные привычки вредны для печени, а какие ее восстановят

18.11.21 / Вдовий горб у 25-летних – Личное мнение

10.12.22 / Может лишиться самого дорогого: у Киркорова начались серьезные проблемы в США

04.07.21 / Никогда не скажет “спасибо”, и еще признаки токсичного партнера

21.12.21 / При Сталине пенсий не было

28.11.22 / В Минцифры призвали владельцев сайтов включать премодерацию гостевых книг

20.05.22 / Мнение: РМ-11. Почему русским не нравится в России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика