“Поджаренная брюнетка”: как выглядит самый модный каштановый оттенок грядущего лета и как он будет смотреться на разных прическах и волосах

Этой весной и летом модным оттенком для брюнеток станет золотисто-каштановый тон. Черные волосы выглядят в таком сочетании максимально привлекательно, на них словно видны отражающиеся блики пламени, именно поэтому модный тренд сезона называется «поджаренная брюнетка». О концепции, преимуществах и рекомендациях (кому подойдет и как ухаживать) пойдет речь в данной статье.

Концепция

Как уже было сказано, речь идет об оригинальной технике окрашивания, которая предполагает наличие на темных волосах золотисто-коричневого оттенка для создания текстурированного вида, отражающего свет. Это красивые блики на волосах, которые делают основной тон более глубоким, разнообразным и насыщенным, а волосы – блестящими. Оттенок выбирается в зависимости от тона кожи и может быть как пепельно-коричневым, так и золотисто-коричневым.

Преимущества окрашивания

Горячая, или огненная, брюнетка — это очень красивый тренд, благодаря которому волосы выглядят максимально привлекательно. Помимо изумительного внешнего вида, который достоин множественных похвал, есть и другие преимущества. Например, плюсом является то, что волосы выглядят здоровыми и ухоженными, блестящими и шелковистыми, какими могут быть только локоны, за которыми очень хорошо ухаживают.

Также визуально увеличивается объем и движение, прическа выглядит просто потрясающе. Причем речь идет о любой прическе и любой длине волос. К плюсам относится естественность, ведь оттенки являются максимально приближенными к тем, которые образуются от попадания солнечных лучей. То есть локоны выглядят так, словно слегка выгорели на солнце.

Кому подойдет

Данная техника окрашивания подойдет представительницам прекрасного пола со смуглой или очень светлой кожей. Стоит отметить, что женщины с очень белой кожей выглядят стильно и экстравагантно, их можно сравнить с Белоснежкой. Также идеальным будет сочетание каштанового оттенка и черных волос с карими, зелеными или зеленовато-карими глазами.

Стилисты не рекомендуют использовать данную технику голубоглазым и сероглазым девушкам, поскольку может несколько потеряться выразительность самих глаз. Однако многие дамы, которые решились на такой эксперимент, остались довольны результатом, поэтому выбор за вами. А чтобы не ошибиться, примерьте черный парик с золотисто-каштановым оттенком и убедитесь в том, что это ваш вариант.

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Опять-таки, концепция данного типа окрашивания предполагает наличие нескольких оттенков. Речь идет о пепельном и золотистом в соединении с каштановым. Поэтому есть смысл женщинам холодного типа выбрать пепельный тон, а теплого — отдать предпочтение золотистому.

Как ухаживать

Уход за волосами не является сложным, скорее, он обычный. То есть выбирайте шампуни, кондиционеры и бальзамы для темных окрашенных волос. Этот выбор даст вам возможность поддерживать цвет в нужном состоянии и не лишать его яркости. Также не рекомендуется использовать чрезмерно горячие приборы, а если нужно сделать укладку, использовать бигуди. При необходимости можно завивать локоны качественной плойкой с керамическим или тефлоновым покрытием, фен использовать в теплом, а не горячем режиме.

Окрашивание относится к разряду щадящих, тем не менее, волосы подвергаются осветлению, поэтому ухаживать за ними надо с особой тщательностью. Как минимум не завивать слишком горячими приборами, не сушить горячим воздухом и использовать все эти приспособления как можно реже. Перед использованием рекомендуется наносить на волосы термозащитные средства. Если вы будете придерживаться данных рекомендаций, цвет сохранится на долгое время.

Вместо заключения

Сегодня в трендах много разных видов окрашивания. Представленный вариант является одним из самых привлекательных, который сделает черные волосы стильными, искрящимися и невероятно эффектными.