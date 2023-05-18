Кто сказал, что розовый и красный не сочетаются? Идеи стильных образов с двумя яркими цветами

Одно время считалось, что микс розового и красного при создании любых образов является моветоном. Сейчас же отношение к подобной цветовой комбинации изменилось. С такими оттенками можно презентовать стильные образы. Вдохновляемся идеями и прислушиваемся к советам по созданию гармоничных луков.

Учитывайте время и место

Например, если собираетесь встретиться в кафе с подругой, тогда можете надеть красную юбку и розовую мотоциклетную куртку (или бомбер). Чтобы образ получился гармоничным, хорошо добавить сверху что-то красное. Например, это может быть красный браслет или платок. При этом следует учитывать, что розово-красный лук будет уместен, если на улице солнечная, а не пасмурная погода.

Если вам предстоит выход в свет, посещение того или иного торжественного мероприятия в вечернее время суток, тогда можете отдать предпочтение красному элегантному платью и розовым туфелькам.

Экспериментируйте с оттенками

Говоря о сочетании красного и розового, мы часто представляем изделия ярких и насыщенных оттенков. На самом деле миксы приглушенных цветов могут смотреться не менее эффектно.

Например, сочетайте румяно-розовый с темно-красным. Одежда в таких оттенках смотрится более формально, с ней образ не получается легкомысленным. А это означает, что вы вполне можете использовать такую цветовую комбинацию для создания офисно-делового незабываемого образа.

Добавьте нейтральные оттенки

При создании луков вы можете использовать вещи не только розового и красного цвета. Такой цветовой микс разрешается разбавлять вещами других оттенков. Это должно быть что-то нейтральное и неброское. Например, красно-черный ансамбль хорошо дополняется черным или бежевым цветом.

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Как использовать такое правило на практике? Например, если у вас красное платье и розовая обувь, тогда дополните наряд бежевой сумочкой и головным убором песочного оттенка.

Или вы можете сочетать черные легинсы с красным свитером и розовым пиджаком оверсайз для создания образа в уличном стиле.

Используйте одежду с принтом

Однотонные образы выглядят стильно, элегантно, изысканно. А вот одежда с принтом придает любому луку больше игривости, легкомысленности, легкости, кокетливости. Для создания непринужденного, милого и романтичного образа рассмотрите вещи с принтами. Например, фон одежды может быть розовым, а рисунок на ней — красным. Тогда будет отчетливо виден принт.

Сейчас в моде этнические мотивы, геометрические и растительные узоры, а также абстракция. Если у вас одежда с принтом, тогда аксессуары должны быть однотонными, чтобы визуально не перегружать образ.