 

Резиденция иноагента Невзорова в Петербурге ушла под землю

18.05.2023, 13:33, Разное
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В ночь на 17 мая в отдел МЧС по Приморскому району Санкт-Петербурга поступил сигнал о пропаже загородного дома иностранного агента Александра Невзорова.

Прибывшие на место спасатели установили, что особняк по неизвестной причине провалился в подземное озеро.

– Это жизнь, всякое бывает. Произошло смещение русла проходящего под зданием реки, вследствие чего на глубине 30 метров образовалось озеро. Далее почва начала оседать и дом ушёл под землю, – рассказал пресс-секретарь МЧС по Санкт-Петербургу Михаил Рюмин.

По предварительным данным, дом не подлежит восстановлению, дальнейшее строительство на участке капитальных зданий будет возможно только после осадки грунта, что потребует не менее пяти лет.

Глава православной общины Приморского района отец Онуфрий на своей странице в «Одноклассниках» написал, что иноагента Невзорова постигла заслуженное наказание за его выступления против РПЦ.

– В Геенне Огненной сегодня исчез дом беса, предателя и иностранного агента Сашки Невзорова. Скоро и он сам провалится под землю за хулу на Святую Церковь. Только соборное покаяние спасут этого безбожника от неминуемой кары, – сообщил Онуфрий.

По данным «Фонтанки», за неделю до инцидента дом был застрахован на 70 миллионов рублей и в страховую компанию уже поступило требование о выплате компенсации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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