 

Собянин: Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий

18.05.2023, 13:20, Новости дня
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Инвестор реконструирует бывшую промзону “Вагонремонт” в районе Восточное Дегунино. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

“На площади 2,71 га появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины”, – рассказал градоначальник.

Собянин уточнил, что инвесторы реализуют 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ), город – 17. Программа охватила 27 столичных районов.

На месте бывших промзон появляются жилые кварталы с социальными объектами, офисы и технопарки. Программа выгодна городу и бизнесу, подчеркнул мэр.

В Москве проработают 470 проектов комплексного развития территорий, сообщил ранее Собянин. По его словам, для нужд программы используют дополнительные участки площадью 1,7 тысячи гектаров.


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