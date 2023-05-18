Почти каждый третий россиянин имеет в своем смартфоне фото паспорта

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18.05.2023, 12:57, Разное
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Почти треть россиян (29%) хранят фотографии паспорта и других важных документов в своих смартфонах. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведПочти треть россиян (29%) хранят фотографии паспорта и других важных документов в своих смартфонах. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного компанией New Kaspersky по заказу “Лаборатории Касперского”.енного компанией New Kaspersky по заказу “Лаборатории Касперского”.

Кроме того, 17% признались, что сохраняют скриншоты чужих документов, 15% – рабочую переписку, а 13% фотографируют пароли, чтобы не забыть их.

В декабрьском опросе компании 40 процентов россиян были обеспокоены тем, что их смартфоны могли быть заражены вирусом. Еще 38 процентов беспокоились о программах для слежки, а 22 процента испугались, что вирус с требованием выкупа может зашифровать их данные. В целом, пользователи смартфонов хорошо осведомлены о киберугрозах.

Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности из “Лаборатории Касперского”, отметил, что пользователи хранят корпоративные и конфиденциальные данные без защиты на своих телефонах, они могут обмениваться ими в приложениях сообщениями, не задумываясь о безопасности самого устройства.

Галов предложил хранить изображения документов в специальных хранилищах с парольной защитой и использовать менеджеры паролей для создания секретных комбинаций. Также стоит установить двухфакторную верификацию в каждом сервисе, если это возможно. Кроме того, не следует забывать установить антивирус на устройство.


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