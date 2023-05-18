 

“Как свести с ума своего любовника” – замужней Подольской рассказали про сексуальность

18.05.2023, 12:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По словам Татьяны, в том, что одни люди вырастают зажатыми, а другие раскрепощенными, виновато огромное количество факторов. “О чем говорили родители, как они себя вели, были ли они открытыми”, – объяснил эксперт.

Сама Татьяна признается, что познавала сексуальность по книге “Как свести с ума своего любовника”. “Мама не сильно прятала литературу, которую сама читала о сексе, – говорит коуч. – Поэтому лет в 13 я и нашла эту книжку. И зачитывалась со своей подружкой по подъезду, впитывали каждую строчку – она про чувственность, принятие себя и тело партнера, про раскрепощение. И даже сейчас рекомендую ее почитать женщинам, она остается актуальной. А вторую книгу, которую я у нее нашла, была про тантрический секс и даосские практики. Все это сформировало у меня представление о чувствительности и чувственности”.

Рассказала и Подольская, как сама познавала сексуальность. “Мама принесла мне книгу “Как устроено наше тело”, и для меня это был шок-контент, потом что там шля речь про грудь, про все органы, – вспоминает певица. – Мне тогда было лет 12. И для меня это было как открытие Америки”.

А вот эротические сцены в кино, как говорит Наташа причиняли ей в детстве чувство неловкости: “Я начинала ерзать по стулу и отворачиваться”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07.21 / Аркадий Укупник обвинил Тилля Линдеманна в плагиате

09.03.23 / “Коммерсантъ”: В 2023 году продажи смартфонов и гаджетов в России упали на 30%

12.01.23 / В сенате потребовали от Белого дома представить отчёт о расходах на Украину

17.05.21 / Как омолодиться на несколько лет: 10 идей модной стрижки боб на женщинах за 50

20.07.22 / Скандалы: Ни воды, ни света, ни туалетов…

17.01.22 / Борис Титов предложил гостям Абрау-Дюрсо посидеть на бутылке

17.09.22 / Арктика нагревается в разы быстрее, чем остальная часть планеты

09.11.21 / “У нас свободная страна”: Лукашенко заявил, что не может запретить людям гулять около польской границы

09.04.22 / Мнение: Плохой старик, или что китайцы думают о Джо Байдене

04.04.22 / Ополченец Татарский опроверг сообщение Пегова о присутствии вагнеровцев в Донецке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика