“Как свести с ума своего любовника” – замужней Подольской рассказали про сексуальность

По словам Татьяны, в том, что одни люди вырастают зажатыми, а другие раскрепощенными, виновато огромное количество факторов. “О чем говорили родители, как они себя вели, были ли они открытыми”, – объяснил эксперт.

Сама Татьяна признается, что познавала сексуальность по книге “Как свести с ума своего любовника”. “Мама не сильно прятала литературу, которую сама читала о сексе, – говорит коуч. – Поэтому лет в 13 я и нашла эту книжку. И зачитывалась со своей подружкой по подъезду, впитывали каждую строчку – она про чувственность, принятие себя и тело партнера, про раскрепощение. И даже сейчас рекомендую ее почитать женщинам, она остается актуальной. А вторую книгу, которую я у нее нашла, была про тантрический секс и даосские практики. Все это сформировало у меня представление о чувствительности и чувственности”.

Рассказала и Подольская, как сама познавала сексуальность. “Мама принесла мне книгу “Как устроено наше тело”, и для меня это был шок-контент, потом что там шля речь про грудь, про все органы, – вспоминает певица. – Мне тогда было лет 12. И для меня это было как открытие Америки”.

А вот эротические сцены в кино, как говорит Наташа причиняли ей в детстве чувство неловкости: “Я начинала ерзать по стулу и отворачиваться”.