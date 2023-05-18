 

Мнение: Кто взорвал рельсы?

18.05.2023, 11:45, Разное
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Пишут, что в Крыму под Симферополем спокойно и неспешно ехал железнодорожный состав. Но раздался взрыв. В голове состава. Пять вагонов с зерном завалились под откос.

На месте взрыва образовалась воронка глубиной около двух метров и 15 м в диаметре, повреждено 50 метров железнодорожного полотна.

Кто мог заложить взрывчатку? Какие-то местные, крымские злоумышленники-негодяи? Или это были украинские диверсанты?
Подозреваю , что если бы это были пробравшиеся в Крым украинские нацисты и бандеровцы, они не стали бы церемониться и пустили бы под откос пассажирский поезд. Скорей всего, орудовали местные психи. Или агенты СБУ. Которые планировали повредить железнодорожное полотно, но в момент взрыва там случайно, спокойно и неспешно проезжал грузовой состав.

Так или не так?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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