Илон Маск извинился за сравнение Джорджа Сороса со злодеем из Marvel

Илон Маск извинился за то, что сравнил Джорджа Сороса со злобным Магнето из франшизы “Люди Икс”. Сообщение об этом было опубликовано на официальном аккаунте бизнесмена в Twitter.

Маск извинился за это сообщение. Бизнесмен иронично сказал: “Это несправедливо по отношению к Магнето”. Ранее на этой неделе Илон Маск заявил, что миллиардер Джордж Сорос напоминает ему Магнето, который в сюжетной линии из комиксов призывал мутантов убивать людей. Илон Маск сказал, что некоторые могут думать, что Сорос – хороший человек, но это не так. Он хочет уничтожить саму цивилизацию.

Маск тогда заявил, что Сорос выступает против человечества. Магнето, злодей из Marvel Comics и заклятый враг команды Людей Икс.