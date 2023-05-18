Илон Маск извинился за сравнение Джорджа Сороса со злодеем из Marvel
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Илон Маск извинился за то, что сравнил Джорджа Сороса со злобным Магнето из франшизы “Люди Икс”. Сообщение об этом было опубликовано на официальном аккаунте бизнесмена в Twitter.
Маск извинился за это сообщение. Бизнесмен иронично сказал: “Это несправедливо по отношению к Магнето”. Ранее на этой неделе Илон Маск заявил, что миллиардер Джордж Сорос напоминает ему Магнето, который в сюжетной линии из комиксов призывал мутантов убивать людей. Илон Маск сказал, что некоторые могут думать, что Сорос – хороший человек, но это не так. Он хочет уничтожить саму цивилизацию.
Маск тогда заявил, что Сорос выступает против человечества. Магнето, злодей из Marvel Comics и заклятый враг команды Людей Икс.
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