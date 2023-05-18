 

В России начали продавать карманные «глушилки», отключающие электросамокаты в радиусе 15 метров

18.05.2023, 11:33, Разное
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На российских маркетплейсах начали появляться карманные устройства, которые глушат большинство электросамокатов в радиусе 15 метров.

Новинка разработана частной компанией из Санкт-Петербурга, однако производится в Китае. Судя по первым отзывам, устройство обладает достаточно высокой эффективностью.

Постановщик помех имеет массу 190 грамм и небольшие габариты, его можно носить в кармане. Он работает в трёх режимах: разовом (необходимо нажать на кнопку, чтобы самокаты вокруг остановились), постоянном (до 2 часов непрерывной работы) и «экстремальном» (до 20 минут непрерывной работы, но есть шанс вывести некоторые модели самокатов из строя окончательно).

Фактическая дальность работы устройства в среднем равна 7-8 метров, чего обычно достаточно, чтобы предотвратить наезд. Паспортная дальность в 15 метров достигается при подключении внешних антенн, которые идут в комплекте, но лишают «глушилку» портативности.

По словам продавцов, спрос на новинку растёт лавинообразно и не исключено, что вскоре она будет в дефиците.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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