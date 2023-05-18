 

Мнение: О горькой пилюле для Украины… Придётся принять неизбежное?

18.05.2023, 11:18, Разное
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Кто бы что ни говорил, но «Киссинджер — это голова». К бывшему госсекретарю #США и реально одному из немногих людей в мире с подлинно геополитическим мышлением нельзя не прислушаться. Хотя многим он кажется мастодонтом, за ним — огромная политическая школа и заметная часть американского истеблишмента.

И вот Генри Киссинджер выписал Украине горькую, но необходимую пилюлю. Не забыв её слегка подсластить.

В многочасовом — да, этот ветеран, которому через неделю с гаком, даст Бог, исполнится сто лет — интервью наставник многих нынешних американских политиков высказал целую кучу «крамольных» мыслей. Которые, на самом деле, звучат весьма разумно. И ровно по этой причине, вероятно, будут отвергнуты сходу, но приняты впоследствии. Когда многие экономические жертвы и людские потери, увы, станут печальной реальностью.

А раньше нельзя?

К сожалению, не получится. Просто охрененное число мировых политиков словно потеряли разум в милитаристском угаре. Из этого состояния так просто не выйти. Только очень дорогой ценой.

Так вот, о чём говорит человек по-настоящему разумный.

Первое. Украину придётся принять в НАТО, а #Россия должна будет с этим смириться. Самое интересное, что наибольшее число противников этого плана — не в Кремле, а в Европе. «То, что сейчас говорят европейцы о перспективах вступления Украины в Альянс… безумно опасно. Потому что европейцы говорят: “Мы не хотим их в #НАТО, потому что они слишком хотят рисковать. И поэтому мы вооружим их до чёртиков и дадим им самое современное оружие”. Сейчас мы вооружили Украину до такой степени, что в итоге в Европе она станет самой хорошо вооружённой страной с самым неопытным в стратегическом плане руководством», — резюмировал Генри Киссинджер. В переводе на русский язык, самый опытный геополитик планеты уподобил Украину обезьяне с гранатой — настолько мощной, что за судьбы мира становится на порядок тревожнее, чем сейчас. Это крайне важно потому, что…

Второе. Нынешний «украинский кризис», вероятно закончится на линии, предшествовавшей 24 февраля 2022 года или где-то рядом с ней, полагает Генри Киссинджер. И в итоге «может появиться недовольная Россия, но также и недовольная #Украина — другими словами, неудовлетворённость будет обоюдной. Поэтому для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не сможет принимать национальные решения по территориальным претензиям». То есть, Киеву придётся принять значительную часть территориальных реалий, о которых беспрерывно говорит #Кремль, и это будет справедливо. Потому что…

Третье. Главная опасность для мира #сейчас — не нынешний конфликт двух стран-соседей, подобных которому уже было много в истории, а стратегическое противостояние #США и КНР. «Мы находимся в классической ситуации перед Первой мировой войной, когда ни одна из сторон не имеет больших возможностей для политических уступок и в которой любое нарушение равновесия может привести к катастрофическим последствиям. Обе стороны убедили себя, что другая представляет стратегическую опасность. Мы [вновь] на пути к противостоянию великих держав», — считает Генри Киссинджер, который риски подобной ситуации знает не понаслышке. И это продолжает тезисы его эссе, опубликованного в прошлом месяце в консервативном британском журнале The Spectator, где патриарх предупредил, что «украинский кризис» имеет слишком много параллелей с 1914 годом, когда крупные державы «непреднамеренно» развязали мировую войну. Только теперь конфликт двух сверхдержав может обойтись человечеству не в десятки, а в сотни миллионов жизней. В такой ситуации глупо отталкивать от себя Россию — страну с самым большим ядерным арсеналом — если её можно привлечь на свою сторону (и Генри Киссинджер недаром подробно расписал в интервью The Economist свой глубокий скепсис по поводу перспектив российско-китайских отношений).

И вот вопрос: разменяет ли Украина «земли» на членство в НАТО?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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